Haberler > Gündem Haberleri > Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün Afrika kıtasında kökü kazınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'nün kıtasında kökü kazınacak

Resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği 'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sudan gibi diğer dost ülkeler de 'ye karşı gerekli tedbirleri almaya başlamıştır. FETÖ'nün tüm kıtasında kökünün kazınacağına inanıyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 24.12.2017 19:28 Güncelleme Tarihi: 24.12.2017 20:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün Afrika kıtasında kökü kazınacak

Cumhurbaşkanı , resmi temaslarda bulunmak üzere bugün 'a gitti. Erdoğan, resmi karşılama töreninin ardından mevkidaşı Ömer El-Beşir ile baş başa görüştü. Görüşmenin ardından iki Cumhurbaşkanı ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'den Sudan'da stratejik anlaşma

Erdoğan şöyle konuştu:.

"SUDAN'IN BİZİM DÜNYAMIZDA YERİ FARKLI"

Sudan'ın bizim dünyamızda çok farklı bir yeri var. 2005 yılında 'yı adeta bir stratejik kıta olarak ele almış öyle bakmıştık. Afrika'da 39 büyükelçiliğimiz var. Sudanlı kardeşlerimiz ticari ve ekonomik ambargolarla hayattan tecrit edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'da! Tarihte bir ilk olma özelliği taşıyor

Biz bu tür tecrit programlarına karşı olduğumuzu her zaman söyledik. Daima Sudan'ın yanında olduk. Geldiğimiz noktada itirazlarımızın ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Kardeşim 'in politikalarının ciddi payı olmuştur. Bu sürecin ülke için Sudanlı kardeşlerim için hayırlı olmasını diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika tek tip kıyafet açıklaması!

"FETÖ'NÜN KÖKÜ KAZINACAK"

ile mücadelemizi her alanda kararlılıkla yürütüyoruz. 'Eğitim, hayır, diyalog, hoşgörü' gibi kavramların arkasına saklanan bu hain yapının gerçek yüzü artık ifşa olmuştur. Sudan gibi diğer dost ülkeler de FETÖ'ye karşı gerekli tedbirleri almaya başlamıştır. Örgütün tüm Afrika kıtasında kökünün kazınacağına inanıyorum..

'Erdoğan'ın ziyareti Sudan için büyük moral olacak'
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün Afrika kıtasında kökü kazınacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN