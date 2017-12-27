Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına FETÖ'den hapis!

FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki (İÜ) yapılanmasına ilişkin davada dün karar çıktı, CHP-FETÖ işbirliği yargı kanalıyla bir kez daha tescillendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul, FETÖ üyeliğinden 10.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 8 sanığa 9 yıl, bir sanığa ise 7.5 yıl hapis cezası verildi.

'SENFONİ DİNLERİM' SAVUNMASI

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 7'si tutuklu 40 sanıklı dava, 8'inci duruşmada karara bağlandı. Karar öncesi sanıklara son sözleri soruldu. Tutuklu sanık Fatih Gürsul, FETÖ üyesi değil mağduru olduğunu öne sürerek, "Hiçbir zaman biat kültürü içeren yapıda yer almadım, yapıcı ve eleştiri kültürünü benimseyen öğretim üyesiyim. Klasik müzik dinleyen, senfoni orkestralarını kaçırmayan, evrim teorisine inanan bir bilim insanı olarak nasıl FETÖ gibi sorgulama yapmayan robotlaşmış insanların bulunduğu terör örgütü üyesi olabilirim" dedi. Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyip beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, Gürsul'u FETÖ üyeliğinden 10.5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıklar Adem Sezgin Uzun, Elif Yaprak Saraç, Fatih Mehmet Keleşoğlu, Hakan Doğan, Kasım Karagöz, Muhammet Akif Altun, Mustafa İsmail ve Uğur Tuncel'e 9 yıl hapis cezası verildi. Turgay Atasoy ise 7.5 yıl ceza aldı.

CHP LİDERİNİN SİYASİ AKIL HOCASIYDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapan Fatih Gürsul, 6 Aralık 2016'da FETÖ üyeliğinden gözaltına alınmıştı. Kılıçdaroğlu, Gürsul için "İyi bir iletişimci ve öğretmen" tanımlamasını yapmış, kendisi ile organik bağını şöyle açıklamıştı: "Gürsul, danışmanlığı sırasında özellikle mitinglerde, miting öncesi ve sonrası hangi konuların üzerinde duracağımıza dair araştırmalar ve küçük anketler yapardı!" Kılıçdaroğlu, Gürsul'un FETÖ'cü olduğuna ilişkin güçlü kanıtlar karşısında ise ağız değiştirmiş ve "Herhangi bir suçu var mıdır yok mudur, o konuyu bilmiyoruz. Adil yargılanma olursa zaten bizim açımızdan bir sorun yok. Herkes gidecek ifadesini verecek, ne gerekiyorsa yapılacak" demişti. CHP Basın Koordinasyon Birimi ise Gürsul'un FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındığı tarihten itibaren CHP'ye aktif olarak danışmanlık yapmadığını ileri sürmüş, gönüllülük esasına dayalı bir çalışma yaptığını belirtmişti.

11 MUVAZZAF ASKER TUTUKLANDI

Diyarbakır: FETÖ'nün 13 "gaybubet evi"ne yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda sahte kimlik belgeleri, 23 bin 440 lira ve 5 bin dolar bulundu.

Antalya: Örgütün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan 62 şüpheliden 23'ü daha adliyeye sevk edildi.

Kars: Kars merkezli 12 ilde rütbeli 11 muvazzaf asker tutuklandı.

Adana: ByLock kullandığı iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.