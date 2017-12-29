İşte Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa geldiği tarihten itibaren skandal açıklamaları...

Deniz Baykal'a yapılan kaset komplosunun ardından 22 Mayıs 2017'de CHP'de genel başkanlığa yükselen Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlığa yükseldiği tarihten itibaren hakaretleri, gafları ve kritik süreçlerde Türkiye karşıtı söylemleri ile büyük skandallara imza attı.

Her açıklamasında adeta kendini yalanlayan Kılıçdaroğlu, hükümet karşıtlığını kronik bir hale getirerek, Türkiye karşıtlığı pozisyonuna kadar kendini düşürmekten geri kalmadı.

ÇÖZÜM SÜRECİ DEVAM EDERKEN İKİ YÜZLÜ DAVRANDILAR!

Hükümet, sivil toplum ve halkın büyük oranda destek verdiği çözüm sürecini uygularken, hükümeti sıkıştırmak için türlü yalanlar üreten Kılıçdaroğlu, sürece destek olmadığı gibi, PKK'nın silah bırakmaması için de adete çaba sarf etti.

AK Parti çözüm sürecini, PKK'nın ve TSK içindeki belli grupların kışkırtmalarına rağmen cesaretle sürdürürken, Kılıçdaroğlu 2011'de gerçekleştirdiği Güneydoğu mitinglerinde Türk bayrağı dahi kullanamadı ve orada özerklik sözleri verdi. Mitinglerinde özerklik sözleri dahi veren Kılıçdaroğlu, çözüm sürecine halk desteğinin %70'lere kadar yükseldiği dönemlerde ise hükümeti zor durumda bırakmak için türlü yalanlara imza attı.

İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelişkileri

"EYLEMCİLERİN TERTEMİZ ALINLARINDAN ÖPÜYORUM"

Gezi Parkı eylemleri sırasında, ortalığı terörize edenleri "Eylemcilerin tertemiz alınlarından öpüyorum" açıklaması ile selamlayan Kılıçdaroğlu, Taksim başta olmak üzere önemli meydanların savaş alanına dönmesi noktasında hiçbir şey ifade etmedi.

FETÖ'CÜ SAVCILARDAN HESAP SORACAĞIZ DEMİŞTİ AMA...

FETÖ'cülerin 17-25 Aralık kumpasına kadar FETÖ'cü savcı ve hakimlerden hesap soracağını ifade eden Kılıçdaroğlu, o tarihten sonra ise adeta FETÖ'cülerin avukatlığına soyundu.

15 TEMMUZ DARBECİLERİNE SAHİP ÇIKTI!

Son olarak dün bir televizyon programına katılan Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sabaha kadar darbeye direnen milletin üzerine kurşun sıkan FETÖ'cü hain darbecileri savundu. 15 Temmuz ihanetine direnen milleti suçlayan Kılıçdaroğlu, darbeyi açıkça meşru gösterdi. Bu açıklamaların ardından tepkiler çığ gibi büyüyor.