Son Dakika Haberi: FETÖ'nün kriptoları yakalanıyor! Sayı 64'e yükseldi

Konya merkezli 27 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 64'e çıktı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
2 KRİPTO FETÖ'CÜ DAHA YAKALANDI, SAYI 64'E YÜKSELDİ
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 zanlının daha yakalamasıyla gözaltı sayısı 64'e yükseldi.
13 ilde FETÖ operasyonu: 67 gözaltı karar
6 KİŞİ ARANIYOR
Adreslerinde bulunamayan 6 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 4 Ocak'ta aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 70 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Konya merkezli 27 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 62 kişi gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınanlar arasında Muğla Dalaman İlçe Jandarma Komutanı M.A'nın da bulunduğu öğrenilmişti.