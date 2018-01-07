İŞTE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMALARI

TERÖR KORİDORUNU ONLARA MEZAR EDERİZ



Son zamanlarda Donald Trump'ın bölgesel ve küresel meselelerde tehdit etmediği kimse kalmadı. Bu safhadan sonra AB ve BM'nin yeni inisiyatif alarak meseleyi Kudüs merkezli olarak sürdürme durumu olabilir mi?

- Bu konu ile ilgili olarak ben İslam İşbirliği Teşkilatı olarak bir teklifte bulunacağım. İsrail-Filistin meselesini gelin İİT ve AB olarak müşterek bir çalışma ile ele alalım. Bakalım bu teklif ne getirir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vurduk mu oturturuz"

İsrail'e tehdit oluşturacak ülkeler zayıflatılıyor yorumları var. Şimdi İran'da olaylar var. "Suriye, Irak ve İran'dan sonra hedef Türkiye olabilir mi?" yorumları yapılıyor?

- Yorumlara, varsayımlara değil, biz kendi hedefimizin ne olduğuna odaklanmalıyız. Kendinizi zayıf görüyorsanız zaten bittiniz demektir. Biz vurduk mu oturturuz. Ne PKK bir şey yapabilir, ne YPG! Hadi, güçleri yetiyorsa, terör koridoru meselesinde yürüsünler. O terör koridoru olarak düşündükleri yeri de onlara mezar ederiz. Bizim medyamızın da bunun bilincinde olması lazım. ABD lafa gelince, "Biz terör örgütünün karşısındayız" diyor. Ondan sonra da DEAŞ'a karşı yine bir terör örgütü olan YPG'yi yanına alarak mücadele ediyor. Medyadan bazıları da tutmuş, "Ne yapsın ABD, tabii ki onlarla yürütecek" diyebiliyor.