Deştikçe çıkıyor: 13 daire 1 dükkân

İddiaya göre; görevdeyken yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Hazinedar yüksek miktarda servete sahip. Ankara Çankaya'da bir binada 13 daire ve bir dükkan sahibi olan Hazinedar, gayrimenkullerini kira olarak değerlendiriyordu.
Çankaya 25338 ada 3 parsel üzerindeki dairelerin fiyatları 500 bin liradan başlıyor. Eyüp Göktürk'te de müstakil villa sahibi olan Hazinedar'ın tripleks villasının yer aldığı sitede fiyatlar 1 milyon 50 bin dolar ile 1,5 milyon dolar arasında değişiyor. Ayrıca Beşiktaş Mecidiye Mahallesi'nde özel eğitim kurumuna kiralık olarak verilen müstakil bahçeli bir binası da bulunan Hazinedar'ın, emanet isimler üzerinde de gayrimenkullerinin olduğu iddia ediliyor.
HAZİNEDAR'DAN FETÖ'YE ÖVGÜ
Murat Hazinedar
TBMM FETÖ
Araştırma Komisyonu'na ifade vermişti. İfadesinde kol kola göründüğü FETÖ'cülerle bir bağı olmadığını ileri süren Hazinedar, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın iftarına tamamen belediye başkanlığı görevinin gerektirdiği nezaketle gittiğini belirtmişti. Ancak Hazinedar FETÖ'nün programda yaptığı konuşmada Fetullah Gülen
ve örgüte övgüler yağdırmış şunları söylemişti: "Çok değerli Fetullah Gülen hocaefendinin mesajını okuduk. Türkiye'nin yaşadığı derin endişeleri ifade ettiler. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfımızın başkanı da paralel lafıyla ekilmeye çalışılan korkuları aşarak burada bulunmanızı cesaretle arzı endan etmek olarak nitelendirdi. Ben de arzı endam etmiş kardeşiniz olarak Beşiktaş'ta hizmete devam edeceğim." FETÖ firarisi belediyeler "imamı" Erkan Karaarslan ile Hazinedar'ın, Abbasağa Mahalle Muhtarlığı önünde çekilmiş fotoğrafları da geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansımıştı.