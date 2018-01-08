2017'de FETÖ'nün dış bağlantılarıyla yoğun mücadele

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık yargısal darbe girişiminin ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin başta yargı olmak üzere TSK, emniyet ve medya kurumlarına sızan elemanlarının bir kısmı, yaptıkları kumpaslar ortaya çıkmaya başlayınca soluğu yurt dışında aldı.

Örgütün 15 Temmuz darbe girişiminin de başarısız olmasının ardından örgüt elemanlarının yurt dışına kaçışları dikkat çekici şekilde artış gösterdi.

Başta ABD olmak üzere Almanya, İngiltere gibi Avrupa ülkeleri ile dünyanın farklı noktalarına kaçan FETÖ mensupları, yerleştikleri yerlerde de ülke aleyhine faaliyetlerini sürdürmeye devam etti.

YURT DIŞINDAKİ KİŞİLERLE BAĞLANTILARINI ÇÖZMEYE BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine faaliyet gösteren ülke içindeki vatandaşları, yurt dışına kaçan FETÖ mensupları ile bu kişilerle bağlantılı olan yabancı uyruklu şüphelilerin faaliyetlerini ortaya çıkarmak için geçen yıl yoğun bir soruşturma dönemi geçirdi.

Başsavcılık, örgütün başta 15 Temmuz darbe girişimi olmak üzere, 17-25 Aralık yargısal darbe girişimi dahil olmak üzere birçok eylemlerinde yurt dışından destek aldığı veya yardım edildiği iddialarını ilişkin soruşturmayı derinleştirerek, örgütün yabancı misyon ve yurt dışındaki kişilerle bağlantılarını çözmeye başladı.

Konuyla ilgili bazı avukatların suç duyurusunu da dikkate alan başsavcılık, 15 Nisan 2017'de soruşturma başlattı. Bu soruşturmalarda hakkında işlem yapan isimler şöyle:

''Senatör Charles (Chuck) E. Schummer, savcı Preetinder Singh Preet Bharara, OFAC Başkanı David Cohen, Türk Amerikan Birliği Başkanı Faruk Taban (Örgütün ABD imamı), Türk Kültür Merkezinden avukat Zafer Akın, Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyinden Kemal Öksüz, Rumi Formundan Emre Çelik, Michael Rubin, eski emniyet müdürü Ahmet Sait Yayla, Henri Barkey, Graham E. Fuller, Orta Atlantik Türk Amerikan Federasyonu'ndan Mahmut Yeter, Türk Amerikan İş Grubu'ndan Talha Saraç, Recep Özkan, Burak Yeneroğlu, Ralph Peters ve eski CIA Direktörü John Brennan.''

Başsavcılık, bu kişiler hakkında hakkında ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' ile ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçlarından işlem başlattı.

OSMAN KAVA, METİN TOPUZ, OSMAN ZEKİ CANITEZ, AYKAN ERDEMİR....

Savcılık ayrıca FETÖ'yle iltisaklı eski polis müdürleri ve askerlerle, firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edilmesinin ardından tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, iş adamı Osman Kavala, haklarında yakalama kararı çıkarılan Osman Zeki Canıtez ve eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir hakkında da soruşturma yürüttü

SARRAF'IN YAKINLARINA CASUSLUK SUÇLAMASI

ABD'deki davada sanık iken tanık yapılan Rıza Sarraf ve yakınları hakkında başlatılan soruşturma kapsamında da Sarraf'ın yanında çalışan 3 kişi, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri diğer bir yabancı devlet lehine casusluk maksadıyla temin ettiği" gerekçesiyle tutuklandı.

HÜSEYİN KORKMAZ, ABD'DE TANIK OLDU

ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan ve 17-25 Aralık kumpas davalarının firari sanığı eski polis Hüseyin Korkmaz'ın beyanları üzerine ailesinden 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılırken, Korkmaz'ın ABD'den iade edilmesine ilişkin iade talepnamesi hazırlandı.



