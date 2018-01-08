Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Üniversitesi'ndeki (İÜ) akademik yapılanmasına ilişkin "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl ile 10,5 yıl arasında hapisle cezalandırılan 7'si tutuklu 10 sanık hakkındaki gerekçeli karar tamamlandı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce karara bağlanan davaya ilişkin 21 sayfalık gerekçeli karar da yazıldı.

Taraflara verilmeye başlanan gerekçeli kararda, FETÖ'nün yapısı, iddianame ve mütalaanın kısa özeti, sanık savunmaları, sanıklara atılı eylemlerin değerlendirilmesine ve hükme yer verildi.

Fatih Gürsul hakkındaki gerekçeli karar açıklandı



"BYLOCK" PROGRAMINA ERİŞİMLERİNE İLİŞKİN SAYISAL VERİLERE DEĞİNİLDİ

Örgütün şifreli mesajlaşma programına ilişkin detaylı bilgilerin anlatıldığı gerekçeli kararda, sanıkların "ByLock" programına erişimlerine ilişkin sayısal verilere değinildi.





Buna göre, sanık Fatih Gürsul cep telefonunun internet hattı u¨zerinden 11 Ağustos 2014 - 30 Ocak 2015 tarihleri arasında 28 bin 66 kez "ByLock" erişim sağladı.

Diğer sanıklar Adem Sezgin Uzun'un 14 Ağustos 2014 - 3 Kasım 2014 tarihleri arasında 6 bin 429, Elif Yaprak Sarac¸'ın 26 Ağustos 2014 - 14 Aralık 2014 tarihleri arasında bin 76, Fatih Mehmet Keles¸ogˆlu'nun 12 Ağustos 2014 - 28 Ekim 2014 tarihleri arasında 331, başka bir telefonundan ise 19 Ağustos 2014 - 6 Aralık 2014 tarihleri arasında 222, Hakan Dogˆan'ın 15 Ekim 2014 - 02 Aralık 2015 tarihleri arasında 2 bin 683, Kasım Karago¨z 22 Ağustos 2014 - 14 Aralık 2014 tarihleri arasında 293, diğer cep telefonundan da 23 Ağustos 2014 - 4 Ocak 2015 tarihleri arasında 20, Muhammet Akif Altun'un 12 Ağustos 2014 - 18 Aralık 2014 tarihleri arasında 2 bin 859, Mustafa I·smail'in 20 Ağustos 2014 - 13 Kasım 2014 tarihleri arasında 5 bin 122, Turgay Atasoy'un 07 Kasım 2014- 04 Ocak 2015 tarihleri arasında 379, yine diğer cep telefonundan 26 Nisan 2015 - 08 Ekim 2015 tarihleri arasında 47, Ugˆur Tuncel'in 18 Ağustos 2014 - 09 Aralık 2014 tarihleri arasında 882 kez cep telefonunun internet hattı üzerinden "ByLock" serverına tahsis edilen IP numaralarına kayıtları olduğu belirlendi.



''SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK'' SUÇUNDAN...

"ByLock" erişimleri ile Yargıtay'ın gerek ilk derece mahkemesi gerekse temyiz merci olarak verdigi ByLock programının kullanılmasını FETO¨/PDY terör örgütüne üyelik suçu açısından kesin, yeterli delil sayan kararları nazara alınarak sanıkların FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olduğu yönünde mahkemece kanaat oluştuğu ifade edilen gerekçeli kararda, sanıkların Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesinde yer alan ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan cezalandırıldıkları anlatıldı.

Gerekçeli kararda, sanıklara ait Bank Asya hesap kayıtlarına ilişkin de uzman bilirkişi Murat Erdem'in 13 Kasım 2017 tarihli raporunun dosyaya ibraz edildiği kaydedildi.





GÜRSUL HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRME

Sanıklara atılı eylemlere ilişkin tek tek değerlendirmenin yapıldığı gerekçeli kararda, 10,5 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık Gürsul hakkında şu ifadeler yer aldı:

''Sanıgˆın u¨yesi oldugˆu tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n yapısı ve faaliyetleri, devlet yo¨netimini silahlı kalkıs¸mayla ele gec¸irmeye yo¨nelik nihai amacı ve bu amac¸ dogˆrultusunda silahsız sivil insanları o¨ldu¨rmeyi dahi go¨ze alabilen tehlikeli yapısı nazara alınarak, cezanın asgari haddinden ayrılarak temel ceza tayin edilmis¸tir. Sanıgˆın ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Bas¸kan bas¸danıs¸manı olarak go¨rev yapması, bulundugˆu konumun o¨rgu¨te sagˆlayabilecegˆi yarar ve sanıgˆın bu kapsamdaki etkinlik imkanı da temel cezada arttırım yapılmasında dikkate alınmıs¸tır.''

Gerekçeli kararda, soruşturma aşamasında etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyerek ifade veren, "ByLock" kullanıcısı olduğunu belirten ancak dava aşamasında bu açıklamalarını reddeden ve 7 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık Turgay Aksoy'un etkin pis¸manlık hu¨ku¨mlerinden faydalanmayı talep ettiği kaydedildi.

Aksoy'un pis¸manlıgˆının samimi, savunmalarının istikrarlı ve gu¨venilir olmadıgˆı, gerc¸ek anlamda pis¸manlık ic¸ermedigˆi ifade edilen gerekçeli kararda, sanığın daha az ceza almaya yo¨nelik ac¸ıklamaları oldugˆu değerlendirilerek TCK'nın 221. maddesinde du¨zenlenen etkin pis¸manlık hu¨ku¨mlerinin sanık hakkında uygulanmadığı vurgulandı.





HÜKÜM

Mahkeme heyeti, 26 Aralık 2017'de yapılan karar duruşmasında, tutuklu sanıklardan Fatih Gürsul'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl hapis cezası vermişti. Bu cezayı yarı oranında arttırarak 10 yıl 6 aya çıkaran mahkeme, ayrıca sanığın duruşmalardaki davranışları ve pişmanlığını dile getirmemiş olması nedeniyle hakkında indirim maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına oy birliğiyle hükmetmişti.

Diğer sanıklar, Adem Sezgin Uzun, Elif Yaprak Saraç, Fatih Mehmet Keleşoğlu, Hakan Doğan, Kasım Karagöz, Muhammet Akif Altun, Mustafa İsmail ve Uğur Tuncel, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9'ar yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanık Turgay Atasoy'a yine aynı suçtan 9 yıl hapis cezası veren mahkeme, Atasoy'un duruşmalardaki davranışları ve savunmalarını lehine takdiri indirim nedeni sayarak, sanık hakkında verilen cezayı 7 yıla indirmişti.

Mahkeme, ayrıca tutuklu 7 sanığın bu hallerinin devamı ile tutuksuz 3 sanık hakkındaki adli kontrol kararlarının devamını kararlaştırmıştı

GÜRSUL İLE MİT TIRLARI İLİŞKİSİ

Bu arada, sanık Fatih Gürsul'un MİT tırlarının durdurulmasında görev alan askerlerin ''imamlığını'' yapan Süleyman Gürbüz ile "ByLock"ta kurulan aynı grupta yer aldığı ortaya çıkmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yakalama kararı bulunan Adana ve Hatay'da 2014'te durdurulan Mit tırlarına ilişkin, "tırları durduran askerlerin imamı" olduğu belirlenen ve yapılan çalışmalar sonucunda geçtiğimiz ağustos ayında Mersin'de yakalanan Gürbüz, "silahlı tero¨r örgu¨tu¨ kurmak veya yo¨netmek", "Tu¨rkiye Cumhuriyeti Hu¨ku¨metini ortadan kaldırmaya veya go¨revini yapmasını engellemeye tes¸ebbu¨s", "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek'', ''devletin gu¨venligˆine ilis¸kin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla ac¸ıklamak'' ve ''anayasal du¨zeni ortadan kaldırmaya tes¸ebbu¨s etmek'' suçlarından tutuklanmıştı.