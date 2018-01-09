Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin ittifak açıklamalarına yanıt!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin 2019 yılında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 'destek' açıklaması için önemli değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hazırlıklarının büyük ölçüde hazırlanması gerektiğini ifade Erdoğan "Bunları da özellikle MHP ile el ele vererek dayanışma içinde temenni ederim ki ana muhalefet de buna katılır, bu süreci hızlandırmamız gerekiyor." dedi.

"MHP İLE EL ELE VERECEĞİZ"

Anlıyorum ki bu kongrelerle birlikte 2019'a mart ve kasıma çok farklı gireceğiz. Bu yıl Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hazırlıklarını büyük ölçüde hazırlamak mecburiyetindeyiz. Bunları da özellikle MHP ile el ele vererek dayanışma içinde temenni ederim ki ana muhalefet de buna katılır, bu süreci hızlandırmamız gerekiyor.

"7 AĞUSTOS RUHUNU YAŞAMAKTA KARARLIYIZ"

Seçimlerin arefesinde sayın Bahçeli'nin yerli ve milli duruşunu özellikle vurgulamam lazım. Bu yerli ve milli duruşla birlikte inanıyorum ki ülkemizde bizi bölmek, ayrıştırmak isteyenler hedeflerine ulaşamayacaktır. Bizler 7 Ağustos ruhunu yaşamakta kararlıyız. Birileri diyor ki, "şu ne der, bu ne der". Biz ne deriz, aslolan budur.

"SAYIN BAHÇELİ İLE BİR ARAYA GELİRİZ"

Sayın Bahçeli ile bir araya geliriz, ülkemizin dertlerini de konuşuruz, uyum yasalarının çalışmasını da arkadaşlar yapar yolumuza yürürüz. Kendisine şimdiden beyan ettiği destek kararı için şahsım, partim, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 2019 seçiminin yerli ve milli olanlar ile ipi başka mahfillerin elinde olanlarla geçeceği açıktır. Tüm aktörler bu çerçevede pozisyon almaktadır. Sizlerden 2018 yılını çok iyi değerlendirmenizi istiyorum. 2019 seçiminin yerli ve milli olanlarla, ipi başka mahfillerin elinde bulunanlar arasında geçeceği açıktır.