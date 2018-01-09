"Erdoğan'ın karşısına aday çıkarma derdinde olanların keyfi iyice kaçacak.”

BURHANETTİN DURAN'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Bahçeli'nin, seçim barajı ve ittifakı konuları netleşmeden, bu açıklamayı yapması kendisinin siyasetin akışına müdahalelerindeki son kilometre taşı oldu.

Abdullah Gül'ün ya da AK Parti içerisinden bazı isimlerin 2019 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali konuşulan günlerde Bahçeli bu çıkışıyla Erdoğan'a olan desteğini açık çek halinde sundu.

Desteğinin gerekçesini de "Yenikapı ruhu" olarak koyması hem CHP için hem de AK Parti çevrelerindeki endişeliler için meydan okuyucu oldu.

CHP'ye 2019 seçimlerinin demokrasiden yana olanlarolmayanlar şeklinde çerçevelenmesini kabul etmediğini gösterdi.

Aksine ayrımın Yenikapı ruhundan yana olanlar-olmayanlar formülüne dayanacağını söyledi.

AK Parti çevrelerindeki endişelilere ise ülkenin beka tehdidi altında olduğu ve saldırının ancak Erdoğan'ın etrafında saf tutarak karşılanabileceğini vurgulamış oldu.

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