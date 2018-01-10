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Son Dakika Haberi: 'ın ardından 4 muvazzaf subay daha teslim oldu

Son dakika haberi... üyesi olduğunu söyleyerek teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler'in koruma subayı 'ın itirafçı olup adli kontrolle bırakılmasının ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 4 muvazzaf subay daha polise teslim oldu. Teslim olan subayların, itirafçı olup etkin pişmanlıktan yararlanmak istedikleri öğrenildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2018 16:46 Güncelleme Tarihi: 10.1.2018 17:43
Son Dakika Haberi: Burak Akın'ın ardından 4 muvazzaf subay daha teslim oldu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 4 muvazzaf subayın, Fetullahçı Terör Örgütü () üyesi olduklarını söyleyerek Ankara Emniyet Müdürlüğüne teslim oldukları ve etkin pişmanlıktan yararlanmak istedikleri öğrenildi.

4 MUVAZZAF SUBAY POLİSE TESLİM OLDU

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı yüzbaşı 'ın itirafçı olup adli kontrolle bırakılmasının ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli bir yarbay ve bir binbaşı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 2 yarbay polise teslim oldu.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMAK İÇİN EMNİYETE BAŞVURDULAR

FETÖ mensubu olduklarını beyan eden subayların, etkin pişmanlıktan yararlanmak için emniyete başvurduğu öğrenildi. Subayların, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Burak Akın'ın ardından 4 muvazzaf subay daha teslim oldu

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Son Dakika Haberi: Burak Akın'ın ardından 4 muvazzaf subay daha teslim oldu
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