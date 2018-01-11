FETÖ üyelerine "askeri mülakatta açık renk giyin" talimatı

Bolu merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün mahrem yapısındaki kişilerle irtibat kurdukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 19 askerden 6'sı tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Bolu, İstanbul, Bitlis, Çankırı, Erzurum, Bingöl, Ordu ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen yüzbaşı, astsubay ve uzman çavuş rütbelerindeki 19 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 19 askerden Yüzbaşı Cebrail Kalır, Uzman Çavuş Baki Hamurcu ve astsubaylar Servet Akyüz, Aydın İnce, Özkan Çakır ile Sedat Arıcı tutuklandı.

İtirafçı oldukları öğrenilen diğer 13 şüpheli ise adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.



"MAHREM İMAM" ASKERİ SINAVLAR İÇİN ŞİFRE VERMİŞ

Bu arada, MİT tırlarının durdurulması ile örgütün Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) yapılanmasına yönelik davaların firari sanıklarından Mehmet Emin Özyalvaçlı'nın, söz konusu 19 şüphelinin "mahrem imamı" olduğu ileri sürüldü.

Şüphelilerden bazılarının ifadelerinde, Özyalvaçlı'nın, örgüt mensuplarını askeri okul sınavlarına hazırladığı, başarılı olabilmeleri için gizli bilgi ve şifreler verdiğini anlattığı öğrenildi.

Emniyet ifadelerinde 2013'te gerçekleşen uzman çavuşluk sınavına girmeden önce Özyalvaçlı tarafından kendilerine bazı şifre ve talimatlar verildiğini aktaran şüpheliler, yazılı sınavın ardından gerçekleşen mülakata giderken "açık renk keten pantolon" ile "açık renk gömlek ya da tişört giymeleri" talimatı aldıklarını kaydetti.

Özyalvaçlı'nın, mülakatta sorulan sorular karşısında hiçbir zaman "bilmiyorum" cevabını vermeyecekleri konusunda kendilerini uyardığını ifade eden şüpheliler, "bilmiyorum" yerine "anımsamıyorum" şeklinde cevap vermelerinin istendiğini belirtti.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen FETÖ/PDY'nin, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde bulunan birimlerine sızmış üyelerinin tespiti amacıyla başlatılan çalışma kapsamında, 19 muvazzaf ve 1 görevden uzaklaştırılmış jandarma hakkında yakalama kararı çıkarılmış, Bolu, İstanbul, Bitlis, Çankırı, Erzurum, Bingöl, Ordu ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.