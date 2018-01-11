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Putin'den Erdoğan'a telefon

İki lider Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

Giriş Tarihi: 11.1.2018 19:37 Güncelleme Tarihi: 11.1.2018 19:39
Putin'den Erdoğan'a telefon
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Putin'den Erdoğan'a telefon
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