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Putin'den Erdoğan'a telefon
Putin'den Erdoğan'a telefon
İki lider Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.
Giriş Tarihi: 11.1.2018
19:37
Güncelleme Tarihi: 11.1.2018
19:39
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