15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'nı işgal girişiminde bulunan hainlerle ilgili flaş gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe teşebbüsünde Atatürk Havalimanı'nın işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 95'i tutuklu 159 sanık hakkında ''Anayasa'yı ihlal'', ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve ''örgüte üye olma'' suçundan da 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

708 SAYFALIK İDDİANAME TAMAMLANDI

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökhan Yolasığmaz tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan 708 sayfalık iddianamede üzerindeki incelemesini tamamladı.

İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme, ayrıca tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmetti.

İlk duruşmanın 25 Nisan'da Silivri'de yeni yapılan duruşma salonunda görülmesini karara bağlayan mahkeme, duruşmaların 8 Haziran'a kadar sürmesini kararlaştırdı.

İddianamede, şehitler Mahir Ayabak ve Zekeriya Bitmez "maktul", 46 kişi "mağdur" ve 129 kişi "müşteki" sıfatıyla yer alırken, suçtan zarar görenler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65. Hükümet ve TBMM bulunuyor.

Darbe girişimi gecesi havalimanında yaşananlar

TÜM SANIKLAR İÇİN 3'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR

Tüm sanıkların ''Anayasa'yı ihlal'', ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve ''örgüte üye olma'' suçundan da 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, bazı sanıklar hakkında ''kasten öldürme'', ''öldürmeye teşebbüs etme'', ''kamu kurumu faaliyetini cebir veya tehdit kullanarak engellemek'', "kis¸iyi hu¨rriyetinden yoksun kılma", "hava ulas¸ım arac¸larını kac¸ırma veya alıkoyma'', ''konut dokunulmazlığı ihlali'', ''silahla tehdit'', ''kasten yaralama'', ''mala zarar verme'' suçlarından 15 yıl ila 1 kez ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezaları talep ediliyor.

"HAVA SAHASININ KONTROL ALTINA ALINMASI İSTENDİ"

İddianamede, 15 Temmuz darbe giris¸imi sırasında darbeci askerler tarafından I·stanbul'da uluslararası uc¸us¸lara ac¸ık bulunan Sabiha Gökçen ve Atatürk havalimanlarının is¸gal edilmek istendiği anımsatılarak, Avrupa Yakası'ndaki Atatu¨rk Havalimanı'nın is¸gal giris¸iminde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlıgˆı'na bagˆlı birlikler ve Hava Harp Okulu'na bagˆlı bir grup askerin görev aldığı belirtiliyor.

Darbe giris¸imini planlayan askerler tarafından uluslararası hava alanları uc¸us¸lara kapatılarak hem Tu¨rk vatandas¸larının yurt dıs¸ına c¸ıkıs¸larını engellemek hem de u¨lke giris¸ c¸ıkıs¸larını kontrol altına almak istendiği kaydedilen iddianamede, ayrıca uc¸us¸ların kontrol edildigˆi "Smart Kule" diye tabir edilen kontrol kulesi de darbeci askerler tarafından zapt edilerek hava sahasının kontrol altına alınmasının istendiği vurgulanıyor.

İDDİANAMEDEN DİĞER DETAYLAR ŞÖYLE:

İddianamede, işgal eylemini gerçekleştirmeye çalışan sanıkların 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlıgˆı'ndan çıkış yaptıkları anlatılarak, söz konusu tugayda yapılan darbe giris¸iminin planlandıgˆı toplantılara katılan sanık eski Yarbay Serbu¨lent Eken ve sanık eski Albay O¨mer Korkut'un, Atatu¨rk Havalimanı'nın is¸galinden sorumlu olarak go¨revlendirildikleri belirtiliyor.

Sanıklar Eken ve Korkut'un olay günü Atatürk Havalimanı'nda kes¸if yaptıkları, uc¸us¸ların kontrol edildigˆi kulenin nasıl kontrol altına alınacagˆı hakkında Hava Harp Okulu'nda go¨revli Albay Hu¨seyin Ergezen'den bilgi aldıkları anlatılan iddianamede, sanıklar Eken ve Korkut'un komutasındaki ekibin, 4 tank, 5 geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcı (GZPT), 4 zırhlı muharebe aracı (ZMA), 1 askeri araç ve 1 askeri kamyonla Atatu¨rk Havalimanı'nı is¸gal etmek ic¸in 22.04'te kıs¸ladan ayrıldıkları aktarılıyor.

Bu as¸amada sanık Albay Mustafa Kol'un da Topkule Kıs¸lası'na geldiği ve "ana darbe davası" sanığı eski Tugay Komutanı Mehmet Nail Yiğit'in emri ile bu ekibe dahil olduğu kaydedilen iddianamede, askeri birlikler Atatu¨rk Havalimanı'na intikal ettikten sonra, eski Tabur Komutanı Kadir Yıldız'ın emriyle sanık Üstegˆmen Mehmet Duman ve sanık Astsubay Ozan Candan'ın komutasındaki iki GZPT'nin, C¸obanc¸es¸me Kavs¸agˆı'nda emniyet almaları ve E-5 kara yolunu trafik akışına I·stanbul yo¨nu¨nde kapatmaları ic¸in hareket ettikleri anlatılıyor.

GİRİŞ KAPILARINA TANK VE ZIRHLI ARAÇ

Sanık Duman'ın, komutasındaki GZPT'nin arızalanması sonucu sanık Ozan Candan ve ekibini bırakarak digˆer GZPT ile C¸obanc¸es¸me Kavs¸agˆı'ni intikal ettiği ve konumunu Tabur Komutanı Kadir Yıldız'a go¨nderdiği belirtilen iddianamede, Kadir Yıldız'ın "E-5 trafigˆini I·stanbul yo¨nu¨ne kesin, trafigˆi yan yola yo¨nlendirin, vatandas¸ları 'TSK yo¨netime el koymus¸tur, herkes evine gitsin.' diye ikaz edin." s¸eklindeki emirlerine Duman'ın "Anlas¸ıldı komutanım." cevabını verdiği ve emirler dogˆrultusunda trafik kontrolu¨ne bas¸ladığı kaydediliyor.

Sanıkların Atatu¨rk Havalimanı'na 22.44'te vardıkları, sanık Yarbay Serbu¨lent Eken'in yo¨netimindeki digˆer askeri birliklerin ise Atatu¨rk Havalimanı'na intikal ederek A ve B kapılarını tuttukları anlatılan iddianamede, sanık Eken'in emirleri dogˆrultusunda A giriş kapısına iki zırhlı araç ve bir tank, B giris¸ kapısına iki tank ve zırhlı araçların diğerlerinin yerleştirildiği ve giris¸ c¸ıkıs¸ların kontrol edilmeye başlandığı kaydediliyor.

İddianamede, bu kapsamda havalimanından c¸ıkıs¸lara izin verildiği, giris¸lerin ise yasaklandığı ifade edilerek, Serbu¨lent Eken ve O¨mer Korkut'un havalimanında bulunan o¨zel harekat polislerine ve digˆer yetkililere sıkıyo¨netim ilan edildigˆini ve Tu¨rk Silahlı Kuvvetleri'nin yo¨netime el koydugˆunu bildirdikleri anlatılıyor.

SON DAKİKA: TSK İÇERİSİNDE FETÖ'DEN TOPLAM KAÇ KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ, KAÇ KİŞİ TUTUKLU?