FETÖ’nün yurtdışındaki okullarının 50 milyonluk banka kredisi himmetlerle ödenmiş

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından FETÖ'nün (Fetullahçı Terör Örgütü) yurtdışında bulunan aralarında okul ile vakıfların bulunduğu 20 ayrı kuruluşunun Bank Asya'dan çektiği kredileri incelemeye aldı. Yapılan araştırmalarda okul ve vakıfların Bank Asya'dan toplam 80 milyon liralık kredi çektiği belirlendi. Yapılan hesap incelemelerinde kredi ödemelerinin 50 milyon liralık kısmının himmet olarak toplanan paralarla karşılandığı tespit edildi.

BANKA DEKONTLARININ AÇIKLAMASINDA BİLE HİMMET YAZIYOR

Banka dekontlarında örgüt üyeleri tarafından yatırılan paralar ile ilgili dekontların açıklama kısmına bile himmet yazıldığı ortaya çıktı. Bu ödemeleri gerçekleştirerek hain terör örgütünün maddi kaynak yaratmasını sağlayan ve İzmir'de bulunan 24 şüpheliye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı çıkartıldı. Dün mali polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 16 kişi yakalandı. 8 kişiye yönelik yakalama çalışmaları devam ediyor.