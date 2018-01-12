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’nün yurtdışındaki okullarının 50 milyonluk kredisi himmetlerle ödenmiş

polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda ’nün yurtdışında bulunan aralarında okul ve vakıfların bulunduğu toplam 20 kurumunun ’dan çektiği 80 milyon liralık kredinin 50 milyon lirasının vatandaşlardan toplanan himmetlerle ödendiği ortaya çıktı. Bu hesaba para yatıran 16 kişi gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.1.2018 15:01 Güncelleme Tarihi: 12.1.2018 15:10
FETÖ’nün yurtdışındaki okullarının 50 milyonluk banka kredisi himmetlerle ödenmiş

Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 'nün (Fetullahçı Terör Örgütü) yurtdışında bulunan aralarında okul ile vakıfların bulunduğu 20 ayrı kuruluşunun 'dan çektiği kredileri incelemeye aldı. Yapılan araştırmalarda okul ve vakıfların Bank Asya'dan toplam 80 milyon liralık kredi çektiği belirlendi. Yapılan hesap incelemelerinde kredi ödemelerinin 50 milyon liralık kısmının himmet olarak toplanan paralarla karşılandığı tespit edildi.

BANKA DEKONTLARININ AÇIKLAMASINDA BİLE HİMMET YAZIYOR

dekontlarında örgüt üyeleri tarafından yatırılan paralar ile ilgili dekontların açıklama kısmına bile himmet yazıldığı ortaya çıktı. Bu ödemeleri gerçekleştirerek hain terör örgütünün maddi kaynak yaratmasını sağlayan ve İzmir'de bulunan 24 şüpheliye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı çıkartıldı. Dün mali polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 16 kişi yakalandı. 8 kişiye yönelik yakalama çalışmaları devam ediyor.

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