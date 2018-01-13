FETÖ kötülükleriyle geleceğimizi çaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldıktan sonra Marmara Üniversitesi 135. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katıldı. Sultanahmet'teki rektörlük binasındaki programda konuşan Erdoğan'ın sözlerinden satırbaşları şöyle:

İLK TALİMATIM: Hükümete geldiğimizde milyonlarca gencimizin girmek için kapıda beklediği ancak çok azının girebildiği bir yükseköğretim kurumu vardı. Arz talep dengesi bozuk olunca, dershaneler gibi fırsatçı bir takım eğitim mekanizmaları doğdu. Dershaneleri ele geçiren FETÖ zihniyeti bu şekilde en zeki en parlak öğrencileri devşirebileceği bir zemin kurmuştu. Bu çarpıklığı kaldırmak için attığımız her adımda, birilerinin tehditleri ve kumpaslarıyla karşı karşıya kaldık. Göreve gelen her Milli Eğitim Bakanı'na ilk talimatım 'Dershaneleri kapatın' olmuştur. Ancak binbir hile ve hurdayla dershanelerin varlığının sürdürülmesi sağlanmıştır. En son Nabi Avcı hocamızın döneminde meseleyi kökten çözme imkanımız oldu.

ÜMMETİ PARÇALADI: FETÖ bu milletin çocuklarına yaptığı kötülükle geleceğimizi çalmıştır. Bu ümmeti parçalamıştır. Üniversite kapasitemizi talep eden herkesin girebileceği bir düzene ulaştırdık. Üniversite sayısını 75'ten 185'e, fakülte sayısını 532'den bin 678'e çıkardık.

YARDIMCI DOÇENTLİK: Yardımcı doçentliğin siyasi karar olduğunu dile getirdik. Büyük ihtimalle önümüzdeki hafta Parlamentoya gönderilecek. Doktoradan sonra bir de yardımcı doçentlik olmayacak. Doktoradan sonra kazanan doçentliğe gidecek. Her iş gibi akademi de adanmışlık gerektirir. Türkiye'de para sorunu, imkan sorunu yoktur. Türkiye her alanda milletimizin değerlerinden, halka rağmen halk için anlayışı ile hareket eden, söylemi sosyalist, zihniyeti faşist kadroların tasallutu altında kalmıştır. Benim oyumla çobanın oyu bir olabilir mi diyen bir zihniyetin olduğu yerde demokrasiden söz edilemez. Hezeyanlar saçan bir zihniyetin olduğu yerde millilikten söz edilemez. Dünya bilim tarihine katkılarda bulunmuş bir inancı, bir ilmi, çağdaşlık adına aşağılayan kimseye bilim adamı nazarıyla bakamayız. Çünkü bilim demek özgür zihin demek.

AKLINI KİRAYA VERENLER:

Pensilvanya'nın, her yanı ile cehalet kokan bir adamın emrine her şeyinizi teslim etmişseniz profesör de olsan hiçsin. Demiyorum ki bütün bilim insanları bizim istediğimiz gibi düşünecek. Haşa. Ben aklını bu tür adamların emrine kiraya verenler için söylüyorum. İsteğimiz bilimin özünü oluşturan objektiflikten uzaklaşılmadan hareket edilmesi. Cumhuriyet tarihinde bilimle, bilimsel çalışmalarla, araştırmayla, geliştirmeyle en yakından ilgilenen Başbakan ve Cumhurbaşkanının şahsım olduğunu iddia ediyorum.

HEDEFLERİMİZ İÇİN NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI GEREKLİ

"Şahsımın mezuniyetinden bir yıl sonra bugünkü adını alan Marmara Üniversitemiz 84 binin üzerindeki öğrenci ve 3 bin 277 öğretim üyesi ile mümtaz bir yere sahip. Maltepe'deki yer bittiği zaman külliye olarak bütün birimlerini bir araya toplayan üniversite olması bakımından 'efradını cami ağyarını mani' olacak. Türkiye'nin 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine ulaşabilmesi ancak nitelikli eğitim ve nitelikli insan kaynağı ile mümkündür."