"Ne olursanız olun tepenize ineceğiz"

Sayın Büyükelçi, Ciner Grubu'nun kıymetli yöneticileri, Kahramankazan Soda Elektrik AŞ'nin yöneticileri, kahraman unvanını alan değerli Kahramankazanlılar, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

MALİYETİ 1.5 MİLYAR DOLAR OLAN TESİSTE 2200 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Bu tesis hem madencilik hem kimya hem de elektrik üretim faaliyetlerini içerisinde barındırıyor. Maliyeti 1.5 milyar dolar olan tesisin 2200 kişiyi istihdam edecek olması ihtifar verici bir tablodur. İhracatın her kuruşu ülkemize net girdi olarak yazılacaktır. Ülkemiz dünya soda külü ihtiyacının onda birini, Avrupa'nın ihtiyacının da yarısını karşılayabilir hale gelmiştir.

Burada camdan deterjana ve hayvan yemine kadar çok geniş kullanım yelpazesi olan stratejik bir üründen bahsediyoruz. Kahramankazan, Sincan, Beypazarı bölgesi bu ürünün ham maddesinin olduğu bir yerdir. Beypazarı Soda'nın da açılışını yapmıştık. Devlet olarak oraya yüzde 26 ortağız. 380 megavat güce sahip elektrik santralidir. Bu elektriğin 110 megavatı tesisin kendi ihtiyacı için kullanılacak, kalanı da ülke sistemine aktarılacaktır. Ülkemize katkıda bulunan böyle bir tesise sahip olmuş oluyoruz.

Ülkemize, milletimize Ciner Grubu'na hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. İnşasında emeği geçen Çinli dostlarımız başta olmak üzere herkesi tebrik ediyorum. 400 kamyon şoförümüze kazasız belasız mesailer diliyorum.

15 Temmuz gecesi merkezi şurada askeri hava üssü olan bir hain darbe girişimi ile karşı karşıya kaldık. Darbe başarılı olsa da olmasa da Türk ekonomisini yerle yeksan etmeye yönelik güçler hemen harekete geçtiler. 15 Temmuz gecesi darbecilerin uçaklarına, helikopterlerine eyvallah etmeyen Türk milleti ekonomik saldırı karşısında da yine dimdik duruş sergiledi. Ankara'da darbecilerin en çok kan döktüğü yerlerden biri de Kazan'dır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.





Geçtiğimiz yılın ilk 3 çeyreğinde büyüme oranı ile adeta yeniden şaha kalktığımızı tüm dünyaya ilan ettik. Yatırımlarda yüzde 30'luk bir artış yaşandı. İstihdamda yılın ilk 10 ayında 1.5 milyona yakın artış sağladık. 2017'de 157 milyar dolarlık ihracat rakamı ile artık geleceğe çok daha ümitle bakıyoruz.

Bugün yine ihracata farklı bir dinamizm katacak bu tesisleri hizmete alıyoruz.

Önümüzdeki sezonda rekorlarımızı yeniden yoklamaya başlayacağız. Döviz rezervlerimiz 110-120 milyar dolar arasında gidip geliyor. 23.5 milyar dolar IMF borcu ile teslim aldık ülkeyi. 2013'te sıfırladık. IMF bizden borç ister hale geldi. Merkez Bankamız 27.5 milyar dolar döviz rezervine sahipti. Malum gelişmelerden sonra bir düşüş yaşadık, şimdi de 110-120 milyar dolar döviz rezervini de yakaladık.

Türkiye eski Türkiye değil. Artık yeni Türkiye var. Yaşadığımız bunca badireye rağmen kamu borçlarımızın milli gelire oranı düşmeyi sürdürüyor. Ana para ve faiz ödemelerimiz azalıyor.

Borsamız uzun zamandır rekor üzerine rekor kırarak büyümeye devam ediyor. Hükümete geldiğimizde bizim Borsa o zaman 10 bin civarındaydı, şimdi 110-118, buralara kadar tırmandı. Gezi, çukur eylemleri, darbe derken bugünlere geldik.

Arı kovanına çomak soktuğumuzu görüyoruz. Suriye'de, Irak'ta ve Avrupa'da yaşanan hadiselerin hiçbiri bu fotoğraftan bağımsız değildir. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi engelleyemeyecekler. Türkiye artık yerini konumunu bilsin diyor bazıları. Tamam da biz Türkiye'yiz ya. Biz sıradan bir çadır devleti değiliz. Bu millet küllerinden doğmuş bir millet.



Şimdi kıçı kirli bazıları Suriye'de kalkıp bize tehdit sallıyor. Türkiye'yi kendi kabuğuna çekmek istiyor. Kusura bakmasınlar. PYD'ymiş, YPG'ymiş, DEAŞ'mış, topunuz gelin, ne olursanız olun tepenize ineceğiz. Bunun başka çaresi yok. Şu anda zaten obüslerle vuruyoruz. Vurmaya da devam edeceğiz. Kabuğumuza çekilip de sizin vurmanızı mı bekleyeceğiz. DEAŞ denen terör örgütünü bir başka terör örgütü ile yok etmeye çalışmanızı asla kabul etmiyoruz dedik. Stratejik ortaksak, model ortaksak bu işi bizimle yapmak zorundasınız. Bir terör örgütü bir başka terör örgütü ile yok edilemez. Bizim dediğimiz noktaya da gelecekler. Biz kendi kararımızı kendimiz verdik, veriyoruz şu anda da operasyonlar devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Kazan Soda Elektrik Üretim AŞ'nin açılışında bir konuşma yaptı. Albayrak'ın açıklamasının satır başları şöyle:

"Türkiye'nin aynı zamanda dünya lideri haline getirecek olan bu tesiste, Kozan Soda Elektrik AŞ'nin açılışının ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Önemli yatırımın hayata geçmesinden ayrı bir memnunniyet duyuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Cumhurbaşkanım sizlerin liderliği ve desteklerinizle çok önemli altyapı hamlelerini birer birer hayata geçirmeye başladığımız bir yıl oldu 2017.

Vatandaşlarımıza ve sanayimize kesintisiz enerji arzını sağlayacak bir dizi stratejiyi hayata geçirmeye başladık. 35 milyar lirayı aşan değere sahip rekor kapasitede elektrik üretim tesrisini devreye aldık. 7 milyar liralık yatırım noktasında bakıldığında 2017 yılını cumhuriyet tarihinin rekoru sayılabilecek bir yatırımla kapadık.

Milletimize ait olan zenginlikleri milletimizin hizmetine sunabilmek için çok kapsamlı strateji uyguladık. 2 boyutlu sismik araştırmasını tamamladık. İlk yerli sondaj gemimizi ülkemizin ve milletimizin hizmetine kazandırarak tamamlamış olduk. Bu gemimizi Akdeniz'e uğurlamış olacağız.



Ülkemizi bu teknolojilerin merkezi haline getirebilecek çok önemli bu adımları atmış olduk. Güneşte 20 cent olan bu rakam, rüzgarda 11 cent olan bu rakam, güneşte 6.99, rüzgarda 3.48 cent rakamla dünya rekoru seviyesine ulaşmış oldu.

Enerjinin yanında maden alanında da yapısal dönüşümleri hayata geçirdiğimiz bir yıl oldu 2017. Jeokimya haritalarının 18 paftasının 14'ünü yıl sonu itibarıyla bitirdik. Kalan 4 haftayı da bitirip Türkiye jeokimya haritasının da tamamının resmini çekmiş olacağız. İnsan odaklı, bilim odaklı madencilik stratejimiz içerisinde risk analizini başlattık. Maden alanında çok önem verdiğimiz yeni ihale modelinin de altyapısını tamamladık.

Tıpkı bu tesis gibi yeni dönemde bu alandaki eksikliği cari açığımızı da artıran bu eksikliği son verme noktasında kritik adımlar atıyoruz. Ortaklık ya da kar paylaşımı modeli ile birlikte yeni bir ihale modeli gerçekleştireceğiz. 2018 yılı madenciliğin yükseldiği bir yıl olacak inşallah. 2017 yılını her alanda atılan adımlarla, rekor büyümelerle kapadık. İpi dışarıda olan bazı kesimler saldırmaya devam edecek biz de bu saldırılara rağmen çok çalışmaya devam edeceğiz. Biz de durmayacak, korkmayacak, geri adım atmayacak, her zamankinden çok daha fazla çalışmaya söz veriyoruz size.

Bizim derdimiz, aşkımız her zaman büyük ve güçlü Türkiye. Bu ideale ulaşmak için ülkemize yapılan her türlü saldırının amacını çok iyi biliyoruz. Bu millet için, büyük ve güçlü Türkiye ideali için gece gündüz demeden her zamankinden çok çalışmaya söz veriyoruz. Açılışımızın ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.