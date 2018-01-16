Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin Operasyonu ile ilgili, "Suriyeli muhalif unsurlarla birlikte yapacağız. Afrin ve Münbiç'ten başlayarak terör yuvalarını birer birer dağıtacağız" dedi.

"SAVAŞ STRATEJİLERİNDEN GECELER SAYISIZDIR"

Erdoğan, Meclis'te AK Parti Grup toplantısının ardından, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Suriye sınırına "YPG Ordusunun" kurulması ve Afrin Operasyonu ile ilgili sorular üzerine, "Suriyeli muhalif unsurlarla birlikte yapacağız. Afrin ve Münbiç'ten başlayarak terör yuvalarını birer birer dağıtacağız. Ben her zaman ne diyorum? Bir gece ansızın gelebiliriz. Savaş stratejisinde geceler sayısızdır. Bir gece" yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"TOPRAKLARINA SAHİP ÇIKMALARI İÇİN KARDEŞLERİMİZE YARDIMCI OLUYORUZ"



"Tabi olacaklar. Beraber. Onlar için veriliyor bu mücadele. Bizim için değil. Biz onları, topraklarına sahip çıkmaları için kardeşlerimize yardımcı oluyoruz. Çünkü bugün onlara yardımcı olmazsak, yarın orada bizim için bir tehdit kuşağı ortaya çıkacak. Biz bu tehdit kuşağının oluşmaması için orada bize gönül veren Türkiye'ye karşı gerçekten muhabbeti fazla olan bu tür insanlarla dayanışma içinde. ABD on binlerce kilometre öteden gelecek burada kendisine bir ordu oluşturacak ve bunun da adını ne koyacak, sınır güvenliği. Neyin sınır güvenliği. Bakın şu anda Suriye'de rejim, 'Bu bizim için bir tehdit oluşturur' diyor ve kesinlikle böyle bir oluşuma onlar da sıcak bakmıyor."



"Yarınki MGK'dan karar bekleyelim mi?" sorusu da Erdoğan, "Onu oradan niye bekliyorsunuz? Onu oradan beklersen yanlış olur" karşılığını verdi.

"O BANA DÖNMEDİĞİ SÜRECE, BEN ONA DÖNMEM"

Cumhurbaşkanı, "ABD Başkanı Trump'ı arayacak mısınız?" sorusu üzerine de, "Ben şu anda henüz kendisini aramayı düşünmüyorum. Çünkü daha önce bunları konuştuk. O bana dönecekti. O bana dönmediği sürece, ben ona dönmem" diye karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Afrin açıklaması



"ARKADAŞLAR GEREKLİ AÇIKLAMAYI YAPTI"



Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) tutuklu gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan ile ilgili "hak ihlali" kararının anımsatılması üzerine Erdoğan, "Açıklama yapmayacağım, arkadaşlar gerekli açıklamayı yaptı" dedi.