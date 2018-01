‘Terör ordusunu doğmadan boğacağız’

Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan, Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş.'nin açılışında yaptığı konuşmada Suriye sınırına YPG'li teröristlerden ordu kuran ABD'ye sert çıktı. Erdoğan'ın sözlerinden satırbaşları şöyle:

TEPENİZE BİNECEĞİZ: Uluslararası siyasetle uluslararası ekonominin madalyonun iki yüzü gibi birbiriyle yakın ilişkisini göz önüne aldığımızda adeta her iki alanda da adeta arı kovanına çomak soktuğumuzu görüyoruz. Suriye'de, Irak'ta, tüm Kuzey Afrika hattında ve Avrupa'da yaşanan hadiselerin hiçbiri bu fotoğraftan bağımsız değil. Bazıları bize akıllar verip "Türkiye de artık yerini, konumunu bilsin" diyor. Biz Türkiye'yiz, çadır devleti değiliz. Bu millet küllerinden doğmuş, tarih yazmış bir millettir. Şimdi affedersin, kıçı kirli bazıları Suriye'de kalkıp bize sınırda tehdit sallıyor. Türkiye'yi kendi kabuğuna çekmek istiyor. Kusuru bakmasınlar. PYD imiş, öbür tarafta YPG imiş, öbür tarafta DEAŞ imiş, topunuz gelin. Ne olursanız olun tepenize bineceğiz.

DEDİĞİMİZE GELECEKLER: Kabuğumuza çekilip de sizin vurmanızı mı bekleyeceğiz? Biz bu terör örgütlerinin ortadan kalkması tavsiyesini kendilerine verdik. "DEAŞ denilen terör örgütünü bir başka terör örgütüyle yok etmeye çalışmanızı asla kabul etmiyoruz" dedik. Eğer biz stratejik, model ortaksak bu işi bizimle yapmak durumundasınız. Sonra dünyaya, "Biz teröre karşıyız" yalanını söyleyemezsiniz. Bizim dediğimiz noktaya da gelecekler. Biz kararımızı verdik. Şu anda da operasyonlar devam ediyor. Hangi tuzakları kurarlarsa kursunlar 2023 hedeflerimize ulaşmamıza mani olamayacaklar. Hiçbir senaryo bizi 2053, 2071 vizyonlarımızdan vazgeçiremeyecek.

ABD GERÇEK NİYETİNİ İFADE ETMELİ: Müttefikimiz dediğimiz bir ülke tüm itirazlarımıza, ikazlarımıza, tüm iyi niyetli telkinlerimize rağmen sınırlarımız boyunca bir terör ordusu kurmakta ısrar ediyor. Sınır boyunca kurulacak terör yapılanmasının Türkiye'den başka bir hedefi olabilir mi? ABD'nin artık kelime oyunlarından vazgeçerek niyetini açıkça ifade etmesinden memnuniyet duyarız. Çünkü bizim için ağızdan çıkan söz önemli. Eğer bir ülkenin başındaki kişi, bize terör örgütleriyle birlikte mücadele edeceğimizi, hassasiyetlerimizin gözetileceğini ifade ediyorsa bu bizim için anlamlı bir sözdür. Aksi ortaya çıkana kadar da bu söze bağlı kalırız.

DARMADAĞIN EDECEĞİZ: ABD bir terör ordusunu kurduğunu ikrar etmiştir. Bize düşen de bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır. Onlara 4 bin 800 TIR dolusu silah göndermiş. Ne gönderirsen gönder. O 30 bin kişilik kurduğun ordu orada seni tam anlamıyla temsil edemeyecek ve stratejik ortağının karşısında da rezil rüsva olacaksın. Eğer ABD bu vahşi canilerle bir gelecek kurmak istiyorsa keyfi bilir. Ama biz buna izin vermeyeceğiz. Milli bekâmızı tehdit edecek bir oluşuma asla müsaade etmeyeceğiz. Nasıl Fırat Kalkanı Harekâtı'nda oyunu bozmuşsak diğer bölgelerde de kurulan tezgahı darmadağın edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün ayrıca yaklaşık 3 saat süren AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etti.

'BAYRAKLARI İNDİRİN Kİ BİZ TESLİM ETMEYELİM'

"Müttefiklerimize söylediğimiz şudur: Teröristlerle aramızda durmayın, katil sürüleriyle aramıza girmeyin. Örgütlerin üslerindeki bayrakları siz indirin ki o bayrakları biz size teslim etmek zorunda kalmayalım. Üniformalarındaki işaretlerinizi söküp alın ki teröristlerle birlikte toprağa gömmek zorunda kalmayalım."

'HAREKÂT HER AN BAŞLAYABİLİR'

?"Türk Silahlı Kuvvetleri en kısa sürede Afrin ve Menbiç meselesini Allah'ın izniyle halledecektir. Hazırlıklarımız tamamlandı. Harekât her an başlayabilir. Sınırlarımız boyunca değil 30 bin, tek bir terörist dahi bırakmayana kadar bu operasyonlar sürecektir. Amerikalıların sırtını sıvazladıkları teröristleri tanımadıkları anlaşılıyor. Biz bunların nasıl kalleş, nasıl ikiyüzlü olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu ordunun adı kalleşler ordusudur. İki gün sonra başları dara düştüğünde oradaki ABD askerlerine ilk silah doğrulatacak olan işte bu 30 bin kişilik teröristlerdir. Ama iş işten geçmiş olacak. Bunlar yaşadıkları coğrafyadaki insanlara acımayan, varlıklarını kan dökücülüklerine borçlu olan gözü dönmüş katiller güruhundan ibaret."