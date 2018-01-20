Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Afrin açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kütahya Kongresi'nde konuştu.

"ONLARA YANILDIKLARINI GÖSTERMEK BOYNUMUZUN BORCU"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Türk milleti, inancı ve onun sembolleri olarak gördüğü ezanı, bayrağı, vatanı, devleti uğruna canını feda etmekte hiçbir zaman tereddüt göstermemiştir. Bugün de 'şehit verebileceğimiz' tehdidiyle bizi istiklal ve istikbal mücadelemizden geri çekilmeye, başımıza gelecekleri kabullenmeye razı edebileceklerini düşünenler varsa onlara yanıldıklarını göstermek boynumuzun borcudur." dedi.

"BU ÖRGÜTÜN ADI PKK'DIR, BU ÖRGÜTÜN ADI PYD'DİR"

Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'de kendilerince bir oyun kurgulayanlar, terör örgütünün adını değiştirerek kurnazlık yaptıklarını sanıyorlar. Bizim gözümüzde adı ne olursa olsun teröristlerden müteşekkil her türlü organizasyonun adı terör örgütüdür. Yok Suriye Demokratik Güçleri'ymiş, yok sınır ordusuymuş, yok sınır muhafızlarıymış, yok iç güvenlik oluşumuymuş, siz kimi kandırıyorsunuz ya. Bu örgütün adı PKK'dır, bu örgütün adı PYD'dir, bu örgütün adı YPG'dir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika'nın da Avrupa Birliği'nin de terör örgütleri listesinde olan PKK var ya, Suriye'de iş tuttukları örgüt işte onun ta kendisidir. Böyle olduğunu kendileri de çok iyi bildikleri halde bizi ve tüm dünyayı kandırmak için adeta kırk takla atıyorlar. Bunu yaparken de sürekli kendileriyle tenakuza düşüyorlar. Biri diyor ki 'Ordu kuracağız', öteki 'Bizim asla böyle bir amacımız yok', bir başkası da 'Sınır muhafızları oluşturacağız' diye bir laf ediyor. Daha bunun mürekkebi kurumadan iç güvenlik oluşumu diye bir şey çıkıyor ortaya. Bunların birbirlerinden haberi yok ya da birinin söylediği yalanı öteki duymadığı için her biri başka telden çalıyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

"AFRİN OPERASYONU SAHADA FİİLEN BAŞLAMIŞTIR"

Galiba onların aklına Türk deyince sadece kucaklarında besleyip büyüttükleri FETÖ'cüler ve bu ihanet şebekesinin karaktersiz, omurgasız, her türlü kullanıma elverişli elemanları geliyor. Yine bunların aklına galiba bölgede çalışılacak ortak deyince de sadece parayı verenin tepe tepe kullanabildiği bir kiralık katiller ordusundan ibaret olan PKK'lılar geliyor. Ama merak etmeyin, terör örgütlerine güvenmenin ne kadar yanlış olduğunu öğrenecekler. Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu Münbiç takip edecek. Madem Münbiç'te bize verilen sözler şu ana kadar yerine getirilmedi, bunun gereğini yapmamıza kimsenin söyleyecek sözü olamaz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır"

"SURİYE HALKINI ÇOLUK ÇOCUK DEMEDEN KATLEDEN HERKES İŞGALCİDİR"

Ben şimdi buradan bir şey söylüyorum. Batı'nın tüm ülkelerine sesleniyorum. Sizin bu 3,5 milyon sığınmacı ile ilgili bir derdiniz yok mu? bu insanlar ne yer, ne içer... Bunlarla ilgili bir derdiniz yok mu? Siz bunlara karşı bugüne kadar ne yaptınız. Ülkemiz içinde nasıl insanı yaşat ki devlet yaşasın diyorsak Suriye'yede aynı ilkeyi hayata geçiriyoruz. Suriye'de kimler işgalcidir, bunu size açıklayayım mı? Suriye halkını çoluk çocuk demeden katleden herkes işgalcidir. 1 milyona yakın Suriyeliyi katledenlerden daha büyük işgalci olur mu?

"ŞİMDİ DE TERÖR KORİDORUNU DEVREYE SOKMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Bazı sancılar vardır. Diriliş muştusudur. Türkiye bugün bu dirilişin sancılarını yaşıyor. Ben Kütahya'da bunu görüyorum. FETÖ'yü devreye sokup ülkemzi teslim almaya çalıştılar. Buna izin vermedik. PKK ile huzurumuzu kaçırmaya kalktılar. Hamdolsun bu oyunu da bozduk. Tabii bu arada Suriye'de Irak'ta farklı senaryolar devreye sokuldu. Türkiye sığınmacı akınının altında çökertilmeye çalışıldı ama asıl çatırdı Avrupa'dan geldi. Şimdi de terör koridorunu devreye sokmaya çalışıyorlar. Evelallah onun da üstesinden geliriz. Türkiye Rabia'sına sıkı sıkıya sarılmıştır.

"EY FETO AMERİKA SANA NE KADAR BAKACAK?"

Buradan sesleniyorum: Ey FETO bu Amerika sana ne kadar bakacak? En sonunda seni kirli bir mendil gibi kapıya atacak! O günleri yakın. Bunları göreceğiz. Onlarda oyun bitmeyebilir ama bizde bu iman oldukça hepsi bize vız gelir. Gençler şunu unutmayın: İmandır ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür.

AK Parti olarak artık ümmetin birliği bizim için önemli. Kongrelerimizi tamamladıktan sonra hemen 2019 için kolları sıvayacağız. Sıkı bir çalışma gerçekleştireceğiz. Boşa geçireceğimiz tek bir saatimiz yok.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kütahya İl Kongresi'nde konuştu