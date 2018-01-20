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Son dakika '' açıklaması

Son dakika haberi... "'deki /-YPG terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınak ve sığınakların vuruldu"

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.1.2018 10:58 Güncelleme Tarihi: 20.1.2018 12:39
Son dakika 'Afrin' açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetlerince, 12-18 Ocak'ta /KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Bitlis, Mardin, Diyarbakır ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 20 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

"AFRİN'DE TERÖRİST SIĞINAKLARI VURULDU"

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), /PKK tarafından 'den açılan taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek örgütün barınak ve sığınakları vuruldu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, dün ve bugün PYD/PKK terör örgütü tarafından Afrin bölgesinden açılan taciz ateşlerine karşılık verildi.

Meşru müdafaa kapsamında mukabelede bulunularak terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınak ve sığınaklar vuruldu.

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Son dakika 'Afrin' açıklaması
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