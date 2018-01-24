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"'nin yaptıklarında büyük tutarsızlıklar var"

’ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomik "'da Yeni Bir Denge Arayışı" başlıklı oturumunda konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bölgede kendi sınır güvenliğini sağlayan, teröre engel olan ve işleyen bir devlet sisteminin öneminin farkına varılması gerektiğini söyledi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2018 18:24 Güncelleme Tarihi: 24.1.2018 18:38
ABD'nin yaptıklarında büyük tutarsızlıklar var

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 'da yaşanan sorunların yeni sınırlar oluşturularak çözülemeyeceğini söyledi.

Şimşek, İsviçre'nin kasabasında gerçekleştirilen 48. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) "Ortadoğu'da Yeni Bir Denge Arayışı" başlıklı oturumunda konuşma yaptı.

Ortadoğu'nun medeniyetin merkezi olduğunu, farklı etnik ve dini gruplara ev sahipliği yaptığını anımsatan Şimşek, "Ortadoğu'da yaşanan sorunlar yeni sınırlar oluşturularak çözülemez." diye konuştu.

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Şimşek, bölgede genç işsizliğin dikkate alınma gereken önemli bir konu olduğunu vurgulayarak, "Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde önümüzdeki 30-35 yılda 180 milyon kişi daha iş arayacak. Mevcut durumda, genç işsizlik oranı zaten çok yüksek seviyede. Bu insanlara gerekli beceri, eğitim ve iş sağlamak önemli bir zorluk olacak." ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN ÜLKELERİN FAYDASINA"

Ortadoğu'da istikrar ve refahın bütün ülkelerin faydasına olduğunu anımsatan Şimşek, bölgede kendi sınır güvenliğini sağlayan, teröre engel olan ve işleyen bir devlet sisteminin öneminin farkına varılması gerektiğini söyledi.

Şimşek, 'nin 3,5 milyon li ve 200 bin Iraklı olmak üzere 3,7 milyon civarında sığınmacıya ev sahipliği yaptığına dikkati çekti.

Ortadoğu'da sorunları diyalogla çözülmesi ve terörün her türlüsünün karşısında durulmasının önemini anımsatan Şimşek, "Futbol kulübü gibi etnik grup tutamayız." dedi.

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'nin Ortadoğu politikaları hakkında Şimşek, "Bazen dostlarımızı anlamakta zorluk çekiyoruz. Bir iletişim var ama aynı zamanda alanda yaptıklarında tutarsızlıklar var." diye konuştu.

Şimşek, 'nın ABD ve AB'nin resmi terör örgütleri listesinde yer aldığını anımsatarak, "ABD, 'la mücadele için bir terör örgütünü bir başka terör örgütüne tercih etti. Bizim kaygılarımızın anlaşılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Türkiye'nin DEAŞ'la mücadele için Suriye'de bulunduğunu anımsatan Şimşek, DEAŞ gibi PKK'nın ve uzantıları olan ve 'nin de önemli terörist gruplar olduklarını anlattı.

Suriye'de barış, refah ve istikrarın beraber çalışarak sağlanabileceğini vurgulayan Şimşek, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterdiğini kaydetti.

Şimşek, Katar ve komşuları arasında yaşanan anlaşmazlık konusunda Türkiye'nin Kuveyt'in arabuluculuk çabalarını desteklediğini anımsattı.

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