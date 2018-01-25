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'ye 'ten sonra Afrin dersi!

Sabah Dış Politika yazarı Bercan Tutar ’nin ’ten sonra Afrin’de de ’nin oldu bittisine izin vermediğini yazdı. “'un Afrin'de havlu atması, Türkiye'nin elini sadece Suriye'de değil bölgesel ve küresel denklemlerde de oldukça güçlendirecektir.” diyen Bercan Tutar yazısını şu sözlerle bitiriyor: “ABD için geri sayım başladı artık.”

Giriş Tarihi: 25.1.2018 09:49 Güncelleme Tarihi: 25.1.2018 10:17
ABD'ye Kudüs'ten sonra Afrin dersi!

Aslında terör örgütü / ile Amerikan yönetimi, 'nın Afrin'e yönelik askeri harekâta karşı çıkacağını umuyordu.
Bu nedenle operasyon öncesi yetkileri, 'yi üst perdeden uyaran açıklamalarda bulunmuştu.
Ancak Türkiye'nin kararlılığı ve Rusya'nın desteğinin anlaşılmasından sonra 'li yetkililer ağız değiştirmeye başladı.
İlk dikkat çekici açıklama 20 Ocak'ta başlayan harekâttan dört gün önce geldi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü Albay Ryan Dillon 16 Ocak'ta "Afrin operasyon alanımız değil" diyerek tükürdüklerini yalamak zorunda kaldı.


Rusya'dan sonra İngiltere de haklılığımızı kabul edince yalnız kalan ABD yönetimi, durumu Savunma Bakanı James Mattis'in operasyondan üç gün sonra gelen "Türkiye'nin kaygılarımeşru" açıklaması ile kurtarmaya çalıştı.
Nitekim önceki gün de ABD "Rusya, Türkiye ile aramızı bozmaya çalışıyor" diyerek akıllara durgunluk veren bir 'yavuz hırsızlık' örneği daha sergiledi.

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ABD'ye Kudüs'ten sonra Afrin dersi!
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