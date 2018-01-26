Türkiye'nin 4+1 şartı var

1- Teröristlere yardım kesilecek
DEAŞ'la mücadele bahanesiyle TIR'lar dolusu silah ve mühimmat gönderen ABD, terör örgütü PYD'ye desteğini çekecek.
2- Verilen silahlar geri alınacaK
Terör örgütü PYD'ye verilen tüm silah ve mühimmat, askeri araç-gereç, zırhlı taşıyıcılar derhal ellerinden alınacak.
Türkiye'den ABD'ye güvenli bölge şartı
3- İşgal ettikleri yerlerden çekilecekler
Arap nüfusunun yoğun olarak yaşadığı bölgeleri etnik temizlik yaparak işgal eden teröristler, Fırat'ın doğusu ve batısını derhal terk edecek.
4- Bölgeye asıl sahipleri yerleşecek
Eli kanlı teröristlerden arındırılan bölgelere, başta Türkiye'ye sığınanlar olmak üzere Suriyeli ev sahipleri dönecek.
+1- FETÖ elebaşı iade edilecek
İhanet şebekesinin elebaşı Fetullah, yargılanmak üzere Türkiye'ye teslim edilecek. Örgütün diğer firari isimleri de Türkiye'ye gönderilecek(Güneş)