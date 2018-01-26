Türkiye'nin 4+1 şartı var

1- Teröristlere yardım kesilecek

DEAŞ'la mücadele bahanesiyle TIR'lar dolusu silah ve mühimmat gönderen ABD, terör örgütü PYD'ye desteğini çekecek.

2- Verilen silahlar geri alınacaK

Terör örgütü PYD'ye verilen tüm silah ve mühimmat, askeri araç-gereç, zırhlı taşıyıcılar derhal ellerinden alınacak.

Türkiye'den ABD'ye güvenli bölge şartı

3- İşgal ettikleri yerlerden çekilecekler

Arap nüfusunun yoğun olarak yaşadığı bölgeleri etnik temizlik yaparak işgal eden teröristler, Fırat'ın doğusu ve batısını derhal terk edecek.

4- Bölgeye asıl sahipleri yerleşecek

Eli kanlı teröristlerden arındırılan bölgelere, başta Türkiye'ye sığınanlar olmak üzere Suriyeli ev sahipleri dönecek.

+1- FETÖ elebaşı iade edilecek

İhanet şebekesinin elebaşı Fetullah, yargılanmak üzere Türkiye'ye teslim edilecek. Örgütün diğer firari isimleri de Türkiye'ye gönderilecek(Güneş)