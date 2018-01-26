Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Türkiye'nin 4+1 şartı var

'nin 4+1 şartı var

'ın Trump'la yaptığı görüşme sonrası gündeme gelen 30 km'lik güvenli bölge teklifine Ankara, 'bu şartlarda asla' yanıtını verdi. ABD'nin yeni oyalama taktiği ve aldatmacası olarak görülen bu teklife karşılık bazı şartlar öne sürdü.

Giriş Tarihi: 26.1.2018 11:23 Güncelleme Tarihi: 26.1.2018 11:53
Türkiye'nin 4+1 şartı var

1- Teröristlere yardım kesilecek

DEAŞ'la mücadele bahanesiyle TIR'lar dolusu silah ve mühimmat gönderen ABD, terör örgütü PYD'ye desteğini çekecek.

2- Verilen silahlar geri alınacaK

Terör örgütü PYD'ye verilen tüm silah ve mühimmat, askeri araç-gereç, zırhlı taşıyıcılar derhal ellerinden alınacak.

Türkiye'den ABD'ye güvenli bölge şartı

3- İşgal ettikleri yerlerden çekilecekler

Arap nüfusunun yoğun olarak yaşadığı bölgeleri etnik temizlik yaparak işgal eden teröristler, Fırat'ın doğusu ve batısını derhal terk edecek.

4- Bölgeye asıl sahipleri yerleşecek

Eli kanlı teröristlerden arındırılan bölgelere, başta 'ye sığınanlar olmak üzere Suriyeli ev sahipleri dönecek.

+1- FETÖ elebaşı iade edilecek

İhanet şebekesinin elebaşı Fetullah, yargılanmak üzere Türkiye'ye teslim edilecek. Örgütün diğer firari isimleri de Türkiye'ye gönderilecek(Güneş)

Güven olmadan güvenli bölge olur mu?

Son Dakika Haberi: ABD'den Türkiye'ye güvenli bölge önerisi

Güvenli bölge teklifi kandırmaca mı?

Hükümetten ABD'nin önerisine ilk yanıt

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye'nin 4+1 şartı var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN