Erdoğan: Islanmak istemiyorsanız yağmurun altında durmayacaksınız

İŞTE O AÇIKLAMALAR:

BUNLAR DİNSİZ, KİTAPSIZ, ALLAHSIZ TERÖR ÖRGÜTLERİ

Sınırlarımızın ötesinden topraklarımıza roketle silahla bombayla yüzlerce binlerce taciz yapılırken bu saldırılar yüzünden vatandaşlarımız camilerde evlerinde, iş yerlerinde, sokakta hayatını kaybederken, yaralanıp huzursuz olurken bizim ne yapmamızı bekliyorlar acaba? Bu PYD, YPG, DEAŞ. Ya bunlar dinsiz, kitapsız, Allahsız terör örgütleri. Bunlar camide namaz kılan, namaz esnasında şehit olan kardeşlerimi nereye nasıl izah edecekler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı'da şu anda terör örgütleri camilerimizi yakıp yıkıyor, Almanya daha neyi bekliyor!"

BURADA KİLİSİYE SALDIRI OLSA...

Türkiye kendi güvenliği için üzerine düşünleri yaparken bunu elbette müttefikleriyle hayata geçirmek ister. Batı'da şu anda terör örgütleri camilerimizi yakıp yıkıyor, Almanya'daki son gelişmeler... Almanya daha neyi bekliyor? Belçika'da aynı şeyler yapılıyor. Bunları dillendirdiğimiz zaman da rahatsız oluyorlar. Burada herhangi bir kiliseye karşı böyle bir şey yapılsa, benim polisim de izlese acaba dünya buna ne der?

HEPSİNİN ÜZERİNDEN SİLİNDİR GİBİ GEÇERİZ

Türk milleti tarihinin hiçbir döneminde böyle bir zillete teslim olmamıştır. Dostluk elini uzatana kapımızı açarız. Ama bize saldıran hiç kimsesinin gözünün yaşına bakmayız. Hepsinin üzerinden silindir gibi geçeriz.

ISLANMAK İSTEMİYORSANIZ YAĞMURUN ALTINDA DURMAYACAKSINIZ

Bunlar hem teröristin yanında durup hem aman bizimkilere bir şey olmasın demek suretiyle kendilerine göre istikamet çiziyorlar. Islanmak istemiyorsanız yağmurun altında durmayacaksınız.