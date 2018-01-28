Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Lozan açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kocaeli Gençlik Kolları İl Kongresi öncesinde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey teröristler, siz bizim sınırlarımızı mı taciz ediyorsunuz? Ey imansızlar, siz bizim camilerimizi mi bombalıyorsunuz? Namaz kılarken şehit olanların bedelini ağır ödeyeceksiniz. Masum, mağdur, mazlum kardeşlerimizin şehadetinin bedelini ağır ödeyeceksiniz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin çarpıcı mesajlar verdi. Erdoğan, "Korkma Allah bizimle beraberdir. 8. gündeyiz, kararlılığımız sürecek. Rusya, ABD ve İngiltere ile görüşüyoruz. Yoksa sahada kazanıp masada kaybederiz" ifadelerini kullandı.

"Şu anda teröristlerin yanında olan kimler, biliyorsunuz" diyerek sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasi ahlak anlamında adeta sıfırlanmış, kalkıp ÖSO'ya terör örgütü diyor" şeklinde konuştu.

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"BENİM MİLLETİM SİZİ İYİ TANIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

Şu anda anamuhalefet onlarla beraber cirit atıyor. Onlarla beraber oynuyor. Kaldı ki işte bir tane cambaz var, ahlaken de maalesef siyasi ahlak itibarıyla adeta sıfırlanmış, kalkıyor ÖSO'ya 'terör örgütü' diyor. Bu ne anlayıştır. Ne terbiyeden muaf bir duruştur. O ÖSO ki şu anda benim Mehmedimle beraber arazide ve şu ana kadar 13 şehidi var. Peki siz kimle berabersiniz? Siz şu anda terör örgütleriyle berabersiniz. Yalanlarla milleti aldatamazsınız. Şu anda teröristlerin yanında olanlar kim biliyorsunuz. Ana muhalefet onlarla beraber cirit atıyor. Benim milletim sizi iy tanıyor. Sizin kirli çamaşırlarınızı pazara çıkaracağız. Gerçeği anlatmak durumundayız ki, kim kimdir bu bilinsin.

"TARİHİ DOSYALAR HAZIRLATIYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Lozan anlaşmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi Kılıçdaroğlu'na sorarsan Lozan'da kazandığımızı söyler. Ondan sonra da adaların faturasını AK Parti'ye kesmeye kalkar. Adaları siz verdiniz, siz. Sizin partinizin başında olanlar verdi ve şimdi tarihi dosyaları hazırlatıyorum ve o tarihi dosyaları, Lozan da dahil olmak üzere bunların önüne de milletime de bunları o belgelerle anlatacağız" dedi.

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