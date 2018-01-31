İşte terör tünelleri

SABAH, doğu cephesinde PYD
/PKK
'lı teröristlerden temizlenen ilk köy olan Kastel Cindo Köyü
'ne girdi. Burseya Dağı
'nın eteklerinde kurulan ve yaklaşık 500 Ezidi Kürt'ün yaşadığı köy, TSK
öncülüğünde gerçekleştirilen operasyonlarla teröristlerden temizlendi.
5 yıldır PYD/PKK işgalinde bulunan köyde teröristlerin savunma amaçlı yaptığı silindir siperler, beton tüneller, hendekler ve mevziler de ortaya çıktı. Köyün girişinde ilk dikkat çeken detay yol boyunca kurulan silindir mevziler oluyor. Teröristler, dışarıdan belli olmaması için mevzilerin üzerini taş ve kumlarla kapatmış. Teröristler mevzilerde bulunan küçük mazgallardan Mehmetçiğe ateş açıyordu. HALKTAN VERGİ TOPLAMIŞLAR
Beton mevzilerin üzerine 'Asayiş' yazan teröristlerin sözde kantonlarında gümrük daireleri kurduğu ve Afrin'e giren her araçtan vergi aldığı da ortaya çıktı.
Afrin'e bağlı Kastel Cindo Köyü'nde silindir mevzilerin dışında teröristlerin savunma amaçlı inşa ettiği hendek ve tüneller de bulunuyor. Köyün girişindeki bir evi karargâh olarak kullanan teröristler evin altına yaklaşık 100 metre uzunluğunda beton tünel yapmış.
90 santim kalınlığında, 1.5 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğindeki tünelde yataklar ve yaşam malzemeleri bulundu. Tünelde havalandırma boruları da dikkat çeken başka bir detay oldu.
Köy içinde arama tarama faaliyetlerine devam eden ÖSO
savaşçıları teröristlere ait çok sayıda poster ve sözde kantonların resmi yazışmalarını gösteren belgelere ulaştı.
Öte yandan terör örgütüne öldürücü darbeyi vurmaya hazırlanan Türkiye
, Afrin'in güneyinde bulunan İdlib
üzerinden birkaç gün içerisinde yeni bir kara harekâtı başlatmayı planlıyor.
Operasyonların ilk hedefi ise örgüt için en önemli noktalardan biri olan Cinderes ve çevresi olacak. Afrin'den önceki en büyük kasaba olan Cinderes'in ele geçirilmesi Burseya Dağı'nda kontrol sağlanması gibi çok önemli bir adım olacak. Batıdan gelen ekiple birleşecek TSK, Afrin yürüyüşüne devam edecek. Güney cephesinin açılmasıyla, teröristler de köşeye sıkıştırılacak. STRATEJİK TEPE ALINDI
Dün gece boyunca da hem savaş uçakları hem de Atak helikopterleri terör mevzilerini vurdu. Zeytin Dalı Harekâtı'nda bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 649'a ulaştı. Afrin'e kuzeyden, doğudan ve batıdan ilerleyen TSK öncülüğündeki ÖSO savaşçıları yer yer 15 kilometre derinliğe ulaştı. Afrin'in batısındaki Süleyman Halil, Sati Şaği ve Alkana köyleri de PYD/PKK'dan temizledi. ÖSO'ya bağlı güçler de Afrin'in batısındaki bin rakımlı tepede kontrolü tamamen ele geçirdi. Böylece Afrin'in 5 beldesinde 18'i köy, biri köy altı yerleşim ve 5'ü stratejik tepe olmak üzere 24 nokta örgütten kurtarılmış oldu. HALKA 3 DİLDE BİLDİRİ: AFRİN AFRİNLİLERİNDİR
TSK, Afrin halkına yönelik 3 dilde hazırlanan bildirileri havadan dağıttı. Bildiride, bölgede bulunan terör örgütlerine karşı birlik çağrısı yapıldı. Besmele ile başlayan ve "Afrinli Kardeşlerimiz" diye hitap edilen bildiride, "Komşusuna silah çeken, camilerimizi yıkan, PKK/ PYD/YPG
ve DEAŞ
'lı teröristlerin baskı ve zulmüne son verme zamanı. Teröristlerin evlatlarınızı kullanmalarına, sizi ve geleceğinizi çiğnemelerine izin vermeyin. Teröristlere karşı hep birlikte olalım. Afrin, Afrinlilerindir. Afrin'de barış, sağlık, huzur, güven ve bereket dolu günlere" denildi.