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Son Dakika Haberi: darbe davasında cezalar belli oldu

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında ndaki eylemlerle ilgili 4 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 60 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2018 15:09 Güncelleme Tarihi: 7.2.2018 16:15
Son Dakika Haberi: Kara Harp Okulu darbe davasında cezalar belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2016'daki darbe girişimi sırasında 'ndaki eylemlere ilişkin 156'sı kursiyer, 8'i rütbeli 164 sanık hakkında açılan davada karar çıktı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen karar duruşmasına, sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

SANIKLARIN SON SÖZLERİ SORULDU

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, sanık ve avukatlarının, cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptıklarını belirterek, karar öncesi sanıkların son sözlerini sordu.

4 FETÖ'CÜ HAİNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Duruşmaya verilen aradan sonra kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Erdoğan Kurt, Volkan Kenci, Salim Başaran ve Kenan Çakar'a "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı "ağırlaştırılmış müebbet" hapisle cezalandırılmalarına karar verdi.

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60 SANIĞA MÜEBBET HAPİS

Söz konusu sanıklar için takdir hakkı kullanmayan mahkeme, aynı suçtan 60 sanığa önce "ağırlaştırılmış müebbet" hapis, takdir hakkıyla sanıkların cezalarını "müebbet hapse" çevirdi.

Sanıkların 100'ü hakkında ise beraat kararı veren mahkeme, ağırlaştırılmış ve müebbet hapis cezası alanların hükümle birlikte tutuklanmalarını kararlaştırıldı.

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Son Dakika Haberi: Kara Harp Okulu darbe davasında cezalar belli oldu
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