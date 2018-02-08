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'cü çift Finlandiya TV'sine konuştu, 'da yakalandı

Finlandiya’da bir TV kanalı firarileri ile ilgili bir belgesel yayınladı. Belgeselde FETÖ üyesi olduklarını ve firari olduklarını anlatan çiftin görüntülerini izleyen Terörle Mücadele Şubesi'nde görevli polisler, öğretmen çifti Esenyurt'ta yakaladı.

Giriş Tarihi: 8.2.2018 09:48 Güncelleme Tarihi: 8.2.2018 10:09
FETÖ'cü çift Finlandiya TV'sine konuştu, İstanbul'da yakalandı

'da kendilerinin 'cü olduklarını söyleyen karı-koca Finlandiya TV kanalına yüzlerini gizleyerek konuştu. Çift, Finlandiya'nın YLE televizyonuna verdikleri röportajda ''Evden dualarla çıkıyoruz, gelecek miyiz belli değil. Kendi içimizde hapisteyiz. Şu an bu evin adresi devletin kayıtlarında yok. Kendimizi koruma altına almaya çalışıyoruz. Arabamızın köşesinde sigara ve çakmak var; kullanmadığım halde. Biri görse 'onlardan değil desin' diye. Darbeden sonra evi temizledik, hizmet adına olan yayınları topladık'' dedi.

SİGARA VE ÇAKMAK ELE VERDİ

İstanbul Cumhuriyet savcılığı Finlandiya televizyonundaki görüntüler üzerine soruşturma başlattı. Terör polisi ve Esenyurt Asayiş ekipleri günlerce görüntüleri izledi, videoda görünen yol tabelalarından adım adım takip yaptı. FETÖ'cü çiftin Esenyurt'ta bir sitede saklandığını tespit etti. Sitede arkasında bayrak ve ön torpidoda çakmak ile sigara olan aracı bulan polisler film gibi bir operasyonla dershaneci çifti Serdar A. ve Merve A.'yı gözaltına aldı.

YAKALANINCA İNKAR ETTİ

Akşam'ın haberine göre; Eşi ile birlikte gözaltına alınan öğretmen Serdar A. sorgusunda "FETÖ üyesi olmadığını" söyledi. Serdar A. propaganda yapmak ve FETÖ üyeliğinden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eşi Merve A. ise serbest kaldı.

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FETÖ'cü çift Finlandiya TV'sine konuştu, İstanbul'da yakalandı
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