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’nda Apo posteri!

Müdürlüğü’nce / terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında aralarında ve yöneticilerinin de bulunduğu 19 şüpheli . Operasyonda HDP Gebze ’nda bulunan poster dikkat çekti.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.2.2018 14:46 Güncelleme Tarihi: 9.2.2018 14:51
HDP İlçe Bürosu’nda Apo posteri!

i Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince / terör örgütü adına önem atfeden günlerde örgütün daha etkin ve daha canlı kalmasını sağlamaya çalışarak örgüt adına faaliyet yürüttükleri, sosyal medyayı kullanarak propaganda yaptıkları, protesto eylemleri düzenleyerek belli bir sistematik plan ve program dahilinde terör örgütü adına hareket ettikleri tespit edilen 21 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen gözaltı kararı ile Kocaeli 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin arama-el koyma kararı doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda ve BDP yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 19 şüpheli . 2 şüpheliye yönelik yakalama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

HDP BAŞKANLIĞINDA APO POSTERİ

Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgüt adına hazırlanmış pankart, yasaklı kitap-dergi-yayın, örgütsel doküman ve terörist fotoğrafları ele geçirildi. Ayrıca HDP Gebze İlçe Başkanlığı'nda ilçe başkanının odası ve salonda bulunan örgüt elebaşı 'ın posterleri dikkat çekti.

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HDP İlçe Bürosu’nda Apo posteri!
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