HDP İlçe Bürosu’nda Apo posteri!

Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütü adına önem atfeden günlerde örgütün daha etkin ve daha canlı kalmasını sağlamaya çalışarak örgüt adına faaliyet yürüttükleri, sosyal medyayı kullanarak propaganda yaptıkları, protesto eylemleri düzenleyerek belli bir sistematik plan ve program dahilinde terör örgütü adına hareket ettikleri tespit edilen 21 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen gözaltı kararı ile Kocaeli 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin arama-el koyma kararı doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda HDP ve BDP Gebze İlçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheliye yönelik yakalama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

HDP BAŞKANLIĞINDA APO POSTERİ

Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgüt adına hazırlanmış pankart, yasaklı kitap-dergi-yayın, örgütsel doküman ve terörist fotoğrafları ele geçirildi. Ayrıca HDP Gebze İlçe Başkanlığı'nda ilçe başkanının odası ve salonda bulunan örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri dikkat çekti.

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