CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 28 Kasım 2017'de partisinin grup toplantısında, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakınlarının Man Adası'ndaki bir şirkete para gönderdikleri ve yurt dışına para kaçırdıkları'' iddiası üzerine başlatılan soruşturmada, kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, Kılıçdaroğlu'nun iddiası üzerine ''suçtan kaynaklanan mal varlığını aklamak veya yurt dışına çıkarmak'', ''gelirin beyan edilmemesi suretiyle vergi ziyanına sebebiyet vermek'' ve "vergi kaçakçılığı" suçlarından başlatılan soruşturma tamamlandı.

Kılıçdaroğlu'nun "Man adası" iftirasına takipsizlik

Başsavcılık, soruşturma sonunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Kılıçdaroğlu'nun söz konusu grup toplantısındaki beyanlarına yer verilen kararda, müştekinin şikayetinde ''Yurt dışında bulunan şirkete ait banka hesaplarına bir paranın gelmediği gibi soruşturma konusu swift mesajları ve dekontların sahte olduğu, bu nedenle sahtecilik suçunun işlendiği ve suçu işleyenin cezalandırılmasının'' istendiği belirtildi.

CHP MAHKEMEYE BELGE SUNAMAMIŞ

Kılıçdaroğlu'nun 28 Kasım 2017'deki grup toplantısındaki iddialarına tekrar değinilen kararda, "Şüphelilerin Man Adası'nda bulunan Bellway Limited Şirketi'nin yurt dışında bulunan hesabına veya yurt dışında bulunan başkaca bir hesaba para gönderdiklerine dair herhangi bir dekont veya belge, CHP tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımıza teslim edilmemiştir." denildi.

SÖZ KONUSU PARA TRANSFERLERİ YAPILMAMIŞ

Kararda, MASAK tarafından yapılan araştırma ile Halk Bankası tarafından şüphelilere ait hesaplarda yapılan inceleme neticesinde, şüphelilerin Man Adası'nda bulunan Bellway şirketinin yurt dışında bulunan hesabına veya yurt dışında bulunan başkaca bir hesaba para göndermediklerinin anlaşıldığı belirtildi.

KARAR, TAZMİNAT DAVASININ GÖRÜLDÜĞÜ MAHKEMEYE SUNULDU

Eylemlerle ile ilgili hukuki değerlendirmenin de yer aldığı kararda, şu hükme yer verildi:

''Şüphelilerin Bellway şirketi tarafından hesaplarına gönderilen paraları herhangi bir suç işleyerek elde ettikleri yönünde somut herhangi bir delil elde edilememiş olması nedeniyle, üzerilerine atılı bulunan 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya yurt dışına kaçırma' suçundan dolayı kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir."

KOVUŞTURMAYA YER YOK

Kararda, bu nedenle şüphelilerin üzerilerine atılı bulunan ''vergi kaçakçılığı'' suçu nedeniyle de kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiği vurgulandı.

Takipsizlik kararında, müşteki şirketin sahibi Bahaddin Ayan'ın şikayeti üzerine, Kılıçdaroğlu'nun milletvekili olması ve şikayete konu konuşmanın TBMM'de yapılması nedeniyle dosyanın bir onayının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçlar Soruşturma Bürosu'na gönderilmesine karar verildiği bildirildi.

Bu arada, takipsizlik kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından konuya ilişkin tazminat davanın görüldüğü Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunuldu.



