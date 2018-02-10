Son dakika: CHP kurultayında oylar çalındı

SKANDAL KURULTAY!

CHP'nin 36. Olağan Kongresi'nde Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl'ün PM'ye girebilmek için oy çaldırdığı iddia edildi. Bingöl adına oy çalarken yakalanan bir partili Seçim Kurulu'na şikâyet edildi.

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı tamamlandı ancak sular hala durulmadı. Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kurultayın ilk gününde yapılan seçimde Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı'ndaki koltuğunu korurken ikinci Parti Meclisi ile Yüksek Disiplin Kurulu'na girecek isimlerle ilgili seçim yapıldı. Gerçekleşen seçimde çok sayıda CHP üyesi salonda dağıtılan kumanyalar nedeniyle gıda zehirlenmesi yaşarken kurultayda aynı gece ikinci bir skandalın daha yaşandığı ortaya çıktı. İddiaya göre kurultaydaki 4 numaralı sandıkta bulunan CHP Çankaya İlçe Başkanlığı üyesi H.Ö. isimli bir kişinin oyları başka bir aday üzerine kaydettirdiği ortaya çıktı.

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TUTANAK TUTULDU

Oy çalındığını tespit ettiği iddia edilen CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz ise durumu Çankaya İlçe Seçim Kurulu yetkililerine bildirdi. Necati Yılmaz oy çalınması ile ilgili tutanak da tutturarak Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na verdiği dilekçede, "3-4 Şubat 2018 tarihinde yapılan CHP 36'ncı Olağan Kurultayında yapılan seçimlerin sayımında 4 nolu sandıkta 358 nolu adaya aldığı oyun üstünde oy sayısı işaretlenmiştir. Bu hukuksuzluk üzerinde belirtilen adaya 4 fazla oy yazıldığı tespit edilmiştir. Sonuç bu şekilde düzeltilmiştir. Belirtilen usulsüzlüğün tutanağa yazılarak belgelenmesine yönelik hak kullanılmasını delil olmak üzere saygı ile arz ve talep ederim" ifadelerine yer verildi.



(Cumhuriyet Halk Partisi Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl)

66 OY FARKLA SEÇİLDİ

Başkent Ankara bu iddia ile çalkalanırken Necati Yılmaz'ın tutanakta belirttiği 358 numaralı adayın CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl olduğu öğrenildi. Kurultayda 425 oy alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl'ün sadece 66 oy farkla PM'ye seçildiği öğrenildi. Bingöl'ün ayrıca il ve ilçe kongrelerinde parti delegelerine baskı yaptığı da iddia ediliyordu.