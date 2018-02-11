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akıl Erdoğan’ı desteklemeyi gerektiriyor

lideri Bahçeli: 3 Kasım’da ’ı destekleyeceğiz. akıl bunu gerektiriyor, ülkenin gerçekleri bunu işaret ediyor

MUHARREM MANĞ SELÇUK ADIGÜZEL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.2.2018
Siyasi akıl Erdoğan’ı desteklemeyi gerektiriyor
lideri , partisinin, Antalya'da İl ve İlçe Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Bahçeli şunları söyledi:
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kurum ve kurallarıyla kökleşmesi, yerleşmesi, tam olarak oturması maksadıyla 3 Kasım 2019'da Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Sayın 'ı destekleyeceğimizi açıkladık. akıl bunu gerektiriyordu. Ülkenin gerçekleri buna işaret ediyordu. Milli bekamızın korunması için böylesi bir uzlaşma vasatında buluşmak lazımdı.
Kürt kökenli kardeşlerimin 'yla, 'yle bağ ve bağlantısı nasıl yoksa, Türklüğün de Tabipler Birliği ile ilgisi yok.
Türk Tabipleri Birliği diye bir kurum ahlaken ve vicdanen yok hükmünde. Türk milleti beka mücadelesi verirken, teröristlerle aynı çizgiye, niyete, dile sürüklenmiştir. Bunların nesi Türk'tür ki ismi de Türk kalacaktır? Türk olmak adam olmaktır, mayası sağlam olmak, vatan ve millet sevdalısı olmak demektir.
MHP'nin baraj sorunu yok, diyorum, kalın ve kabuk bağlamış kafaları almıyor. "MHP büyüyor, güçleniyor, milletin takdir ve teveccühü gittikçe yükseliyor" diyorum, üç maymunu oynuyorlar, akbaba gibi, kuzgun gibi akıllarınca leş arıyorlar.
Mahalli idareler seçiminde, ile kurmuş olduğumuz milli ittifakın yıpranmasına, olası siyasi kamplaşma ve kutuplaşmalara izin ve meydan vermeyeceğiz.
Afrin'e girmeyin demek, PKK/PYDYPG'yi kollamak, terör örgütlerine el sallamaktır. Bu tarihi gaflet, Atatürk'ün kemiklerini sızlatmak, ruhunu muazzep kılmak değil midir? Yarın birileri de çıkıp "'dan, 'ten çıkın"' derse nereye kaçacaksın, neye sarılacaksın Sayın .
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Siyasi akıl Erdoğan’ı desteklemeyi gerektiriyor
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