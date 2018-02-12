Al PKK’yı vur CHP’ye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Afrin'e girilmemeli" diyen anamuhalefet partisinin durumunu "Alın PKK'yı vurun CHP'ye" cümlesiyle özetledi. "Kılıçdaroğlu ne kadar kıvransa da Afrin'e girilmeli" diyen Bahçeli dağdaki teröristlerin mevzi kaybettikçe şehir merkezine ineceklerine işaret ederek "Sayın Kılıçdaroğlu bilmiyor mu? Hadi bilmiyor olsun, bölgeyi tanıdığını her fırsatta ima ve ifade eden Muhasebeci Kenan (Öztürk Yılmaz'ı kast ederek) da mı bilmiyor? Musul'da tekledi muhasebeci oldu, bari Afrin konusunda sıkıyorsa dik dursun da görelim" dedi. İl ve İlçe Başkanları Toplantısı kapanış oturumunun ardından basın toplantısı düzenleyen Bahçeli şunları söyledi:

ALIN PKK'YI VURUN CHP'YE

CHP Genel Başkanı'nın ağzından PYD/ YPG'yi terör örgütü olarak duyanınız oldu mu? Amasız, fakatsız terörle mücadeleye destek verdiğini, dua ettiğini göreniniz, öğreneniz bulundu mu? ABD'ye bir çift sözü, biraz tepkisi işitildi mi? Alın PKK'yı, vurun CHP'ye. Şemsi Tebrizi bakınız ne kadar manidar ve muhteşem bir söze imza atmış: 'Otunu, suyunu bilmediğin gönüllerde koyun gütme! Yoksa, 'kaçıracağın keçilere' çobanlık yapamazsın.' CHP'nin durum özeti, Sayın Kılıçdaroğlu'nın acıklı hali budur. Şu gerekçeye bakar mısınız; Afrin'e girersek çok şehit verirmişiz. Korkakça yaşamaktansa, kahramanca şehadet bu milletin muhteşem vasfıdır. CHP Genel Başkanı'nın, yurt içinde 349 şehitliğimizden, yurt dışında da 34 ayrı devletin sınırları içinde bulunan 78 şehitliğimizden zannederim haberi yoktur.

AFRİN'E Gİ RİLMELİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ne derse desin, nasıl kıvranırsa kıvransın Afrin'e mutlaka girilmeli, Afrin mutlaka teröristlerden tepeden tırnağa arındırılmalıdır. Hitamında da, Menbiç'i insanlık mikroplarından ayıklamak boynumuzun borcudur. Unutulmasın ki, Menbiç'te PKK/ PYD durduğu müddetçe terör koridoru riski bertaraf edilmiş olmayacaktır. Afrin'e girmeyin demek, PKK'ya ellemeyin, PYD'ye yanaşmayın, Türkiye'ye saldırın demektir ve terör işbirlikçiliğidir. Peki, Afrin'e girmeyeceksek, Zeytin Dalı Harekâtı'nı niye başlattık? Niye bunca emek ve şehit verdik?

MUHASEBECİ KENAN DA MI BİLMİYOR?

Dağda taşta terörist ararken, bunların kaçıp şehir merkezine sığınacağını, oradan da yeni kanlı eylemlerini planlayacağını Sayın Kılıçdaroğlu bilmiyor mu? Hadi bilmiyor olsun, bölgeyi tanıdığını her fırsatta ima ve ifade eden Muhasebeci Kenan (CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ı kast ederek) da mı bilmiyor? Musul'da tekledi muhasebeci oldu, bari Afrin konusunda sıkıyorsa dik dursun da görelim.

'KİLOSU NE KADAR' DİYE SORARLAR

Kızılelma desek, kilosunun ne kadar olduğunu, nerede alınıp satıldığını sorarlar. İlay-ı Kelimetullah desek saf saf değil, bön bön yüzümüze bakarlar, birden bire orak çekiçli günlerini hatırlayıp derin bir ah çekerler, dertli bir of derler.

'CUMHUR İTTİFAKIYLA GELECEĞE SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Akif diyor ki, 'Sahipsiz vatanın batması haktır, sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır.' Biz vatana sahip çıkacağız. Biz devlete sahip çıkacağız. Biz cumhurun ittifakıyla, milletin mutabakatıyla geleceğimize sahip çıkacağız, bekamıza ve istiklal haklarımıza Allah'ın izniyle leke düşürmeyeceğiz."

FETÖ BAŞARAMAYINCA PKK'YA SARILDILAR

ABD, teröristlerle suçüstü yakalanmıştır. Bu da yetmemiş, Türkiye'ye yapılan saldırıları teşvik ve tahrik etmiş, en azından namluya mermiyi sürmüştür. Bu kin, bu nefret, bu husumet çok tehlikeli bir noktaya, sıcak çatışmaya doğru gitmektedir. Açık açık söylüyorum: Türk milletinin karşısında PKK/ PYD/YPG'nin yanında ABD yerini almıştır. Stratejik ortağımız, NATO'da yan yana durduğumuz ülke FETÖ başaramayınca, bu defa diğer terör örgütleriyle bir olmuş, düşman kampında buluşmuştur. Şayet ABD yanlıştan dönmez; tahrik, taciz ve terör tahkimatına devam ederse, durumunun tarifi düşmanca, duruşunun tanımı düşmanlık olarak anılacaktır.