ABD aklını başına toplamalı

Başbakan Binali Yıldırım dün Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'i resmi törenle karşıladı. Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından iki lider yemeğe geçti. Yemeğin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Yıldırım şunları söyledi:Türkiye'nin Afrin'e girmemesi karşılığında Menbiç'teki YPG varlığını engellemesi yönünde bir pazarlık yapacağı iddiası) İster PKK ister YPG hangisi olursa olsun, bizim hudutlarımızı, ülkemizi tehdit ediyorsa, bunların hepsinin üzerine amansız şekilde gideceğiz. Bu sadece Türkiye'nin huzuru için değil bölgede yaşayan günahsız insanların geleceği için de bizim sorumluluğumuz. 3 buçuk milyon Suriyeli neden ülkemizde? Yerlerinde su mu çıktı? Canlarını kurtarmak için için geldiler.kirli pazarlık içinde olmayız. Terör bizim için en büyük tehdittir. NATO 'da müttefikimiz, uzun yıllar stratejik ortak diye düşündüğümüz ABD'nin artık aklını başına toplayıp doğru dürüst bir karar vermesi lazım. Vereceği karar da terör örgütlerini yanına alıp, terörle mücadele etmenin devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını artık ABD'nin görmesi gerekiyor. Görürse güzel, görmezse biz yapmamız gereken neyse onu yapmaya devam ederiz. Hem Afrin'de yaparız hem de diğer bölgelerde terör tehdidini sona erdirmek için atılması gereken adımları kararlılıkla atarız. Bunun için de herhangi birinin icazetine ihtiyacımız yok. Uluslararası hukukun bize tanıdığı bütün imkânları sonuna kadar kullanırız.bölgede yaptığı sadece kendi vatandaşlarının can ve mal emniyetini sağlamak değil aynı zamanda bütün AB'nin Balkanlar'ın güvenliğini de sağlamaktan ibarettir. Türkiye, buralara sahip olmasa hem mülteci kriziyle hem de terör dalgasıyla bütün Avrupa bu işten büyük bir bedel öder. Bunun ne yazık ki AB tarafından yeterince takdir edilmediğini yaşamaktayız.kongresi ile ilgili başlatılan savcılık soruşturması) Savcılık yapılması gerekeni yapmış. Türkiye'de siyasi faaliyet gösteren parti her şeyden önce terörle bağını açık şekilde kestiğini milletimize ilan etmesi lazım. Biz terörü sonlandırmak için mücadele veriyoruz. Şehitlerimiz, gazilerimiz var. Hal böyleyken siyasi parti kimliğinde bir oluşum, terör örgütüyle iç içe, terör örgütünün etkisinden kendisini kurtaramamışsa, o zaman meşruiyetini kaybetmiş demektir. Hiç kimsenin suç işleme lüksü yoktur.faaliyetlerinin Makedonya'da sonlandırılması talebini de bir kez daha yineledik. Sayın Başbakan (daha önce) "Türkiye'nin düşmanı bizim de düşmanımızdır" demek suretiyle FETÖ'ye tavrını net olarak koymuştur. FETÖ, sadece Türkiye'de darbe girişimine katılmış bir örgüt değil, küresel güçlerin kontrolünde var olduğu ülkelerin bugün, bugün değilse yarın başına bela olacak bir örgüttür.anayasal ismi nedeniyle Yunanistan ile yaşayan sorun) Makedonya'yı anayasal ismiyle ilk tanıyan ülkeyiz. Bir ülkenin isminin ne olacağına o ülke karar verir. Başka ülkelerin o ülkeye isim tayin etmesi çok büyük yanlışlık olur. Bütün bunlara rağmen bu konuyla ilgili Yunanistan ile yaşanan sorunların konuşarak suhuletle çözüme kavuşturulması en büyük arzumuzdur. AB üyeliğini de destekliyoruz. Her ne kadar biz AB üyesi değilsek de ümit ederim Makedonya'yı bizim kadar bekletmezler. Makedonya Başbakanı Zaev de 15 Temmuz darbe girişimini büyük bir nefretle takip ettiklerini ve kınadıklarını belirterek, "FETÖ ile savaş konusunda Türkiye'ye tam anlamıyla destek veriyoruz. Uluslararası sözleşmeleri de dikkate alacağız. Her ne önlem alacaksak, Türkiye'nin samimi dostları olduğumuzu ispat etmek istiyoruz. Gerekli önlemleri alacağız. Hem Makedonya hem bu büyük dostluğun geliştirilmesi açısından bunu yapmak zorundayız" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.Yıldırım, Münih'te düzenlenecek Uluslararası Güvenlik Konferansı öncesi Almanya Başbakanı Angela Merkel 'le bir araya gelecek. Yıldırım ve Merkel, 15 Şubat'ta Berlin'de gerçekleştirilmesi planlanan görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel konuları değerlendirecek. Yıldırım, Zeytin Dalı Harekâtı'nın Türkiye'nin güvenliği için gerekli ve meşru bir operasyon olduğunu Alman mevkidaşına anlatacak. Almanya'daki seçim sürecinde liderlerin Türkiye'yi hedef alan açıklamalar nedeniyle iki ülke arasında tırmanan gerginliğin ardından gerçekleştirilecek görüşme sonrası, Yıldırım ve Merkel ortak basın toplantısı düzenleyecek.