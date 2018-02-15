ByLock'tan basın bülteni de servis etmişler

15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında yargılanan eski Zaman gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Vahit Yazgan hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Yazgan ve avukatları hazır bulundu.

Kapatılan Bank Asya'daki hesap hareketliliğine ilişkin savunma yapan Yazgan, bununla ilgili gelen bilirkişi raporuna itiraz ettiğini söyledi. Yazgan, raporda çelişkiler ve gerçeği yansıtmayan bazı tespitler olduğunu iddia etti.

FETÖ ELEBAŞININ TALİMATI İLE YATIRMADIM

Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı ya da FETÖ'ye destek vermek için bu bankaya para yatırmadığını ileri süren Yazgan, 2014'te Gülen'in Bank Asya'ya para yatırılması yönündeki talimatını içeren haberleri görmediğini savundu.

ÖZEL YAMANLAR KOLEJİ'NDE BİR ÖĞRETMEN YÜKLEDİ

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock ile ilgili samimi itiraflarda bulunacağını dile getiren Yazgan, "GSM hattında ByLock'un olduğunu kabul ediyorum. Bu programın sakıncalı bir program olduğunu bilmiyordum. ByLock'u bir talimat üzerine yüklemedim, program üzerinden kimseyle şifreli bir şekilde mesajlaşmadım. Kapatılan Özel Yamanlar Kolejine 2014'te yaptığım ziyaret sırasında bir öğretmen ByLock'u cep telefonuma yükledi. Sakıncalı olmadığını düşündüğümden buna itiraz etmedim. Zaman zaman buradan gelen mesajlara cevap verdim. ByLock'tan bazen de basın bültenleri geliyordu. Sakıncalı olduğunu bilseydim, telefonuma yüklenmesine izin vermezdim. Hata ettim, pişmanım." şeklinde konuştu.

"PİŞMANIM"

"17/25 Aralık 2013 sürecinin ardından Zaman gazetesinde çalıştığımdan ve Bank Asyada paramın olmasından pişmanım." diyen Yazgan, tahliye talebinde bulundu.

İddia makamı, esasa yönelik verdiği mütalaada, sanık hakkında "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçlamasıyla kamu dava açılmasına rağmen Yazgan'ın Bank Asyaya talimatla para yatırması ve ByLock kullanıcısı olması gibi hususların FETÖ üyeliğine delil olabileceğini belirtti. İddia makamı, sanığa, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

Yazgan ve avukatları, esasa ilişkin savunma yapmaları için süre talep etti.





YAZGAN'IN TAHLİYE TALEBİNİN RED

Mahkeme heyeti, Yazgan'ın tahliye talebinin reddi, sanık ve avukatlarına esasa yönelik savunma yapabilmeleri için süre verilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Ağustos 2016'da Zaman gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Vahit Yazgan, iş adamlarıyla gözaltına alınmıştı. Tutuklanan Yazgan hakkında "terör örgütü yöneticisi olmak" suçlamasıyla dava açılmıştı.