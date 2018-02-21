Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika haberi: AFP'nin Afrin kaynağı bakın kim çıktı

Son dakika haberi: 'nin Afrin kaynağı bakın kim çıktı

Son dakika haberi... Suriye'de 'ye çalışan foto muhabiri 'ın, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin dezenformasyon yapmaya çalıştığı ve rejimi askerleriyle zafer işareti yapacak kadar samimiyet kurduğu belirlendi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2018 14:29 Güncelleme Tarihi: 21.2.2018 15:11
Son dakika haberi: AFP'nin Afrin kaynağı bakın kim çıktı

Fransız haber ajansı 'nin Suriye'deki foto muhabirinin, rejime bağlı terörist grupların dün Afrin bölgesine doğru ilerleyişine ilişkin görseli "Afrin merkeze girildi" şeklinde servis ettiği ve rejimi askerleriyle zafer işareti yapacak kadar "yakın" ilişkiler kurduğu ortaya çıktı.

Terör konvoyu böyle vuruldu

Suriye'de AFP'ye çalışan foto muhabiri 'ın 'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin dezenformasyon yapmaya çalıştığı belirlendi.

Ourfalian'ın dün AFP için çektiği fotoğrafta "Suriye hükümeti destekçisi savaşçıların Afrin merkeze girdiği" iddiasını kullanması dikkati çekerken AFP, söz konusu bilgiyi "Esed hükümeti destekçisi savaşçıların Afrin bölgesine girişi" şeklinde düzeltti.

ESED REJİMİ ASKERLERİYLE SIK SIK GÖRÜŞTÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Sosyal medyada, rejimin ünlü gazetecilerinden Şadi Hilwa ile de samimi pozlarını paylaşan Ourfalian'ın, Esed rejimi askerleriyle de sık sık görüştüğü ve yakın ilişkiler kurduğu gözlendi.

Fotoğraflarda, AFP'ye çalışan Ourfalian'ın, Esed rejimi askerleriyle zafer işareti yapacak kadar rejime yakın olduğu ve rejimin gazetecisi gibi çalıştığı görülüyor.

ESED ASKERLERİ İLE GÖRÜNTÜLERİ VAR

Ourfalian'ın, Esed askerlerine ait tank ve karargahlarda Esed askerleriyle çekilmiş çeşitli görüntüleri bulunuyor.

Dün Zeytin Dalı Harekatı'na karşı /PKK-DEAŞ'a destek vermek amacıyla saat 17.00 sularında Afrin'in güneyindeki Nubul Zehra bölgesinden hareket eden rejim destekçisi terörist gruplar, uyarı amaçlı topçu ateşi üzerine kente yaklaşık 10 kilometre kala geri çekilmişti.

Terör konvoyu Afrin'e giremedi
Son Dakika Haberi: Esad güçlerinin Afrin’e gireceğinin duyulduğu anda başladı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: AFP'nin Afrin kaynağı bakın kim çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN