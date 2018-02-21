Son dakika haberi: AFP'nin Afrin kaynağı bakın kim çıktı

Fransız haber ajansı AFP'nin Suriye'deki foto muhabirinin, rejime bağlı terörist grupların dün Afrin bölgesine doğru ilerleyişine ilişkin görseli "Afrin merkeze girildi" şeklinde servis ettiği ve Esed rejimi askerleriyle zafer işareti yapacak kadar "yakın" ilişkiler kurduğu ortaya çıktı.

Terör konvoyu böyle vuruldu

Suriye'de AFP'ye çalışan foto muhabiri George Ourfalian'ın TSK'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin dezenformasyon yapmaya çalıştığı belirlendi.

Ourfalian'ın dün AFP için çektiği fotoğrafta "Suriye hükümeti destekçisi savaşçıların Afrin merkeze girdiği" iddiasını kullanması dikkati çekerken AFP, söz konusu bilgiyi "Esed hükümeti destekçisi savaşçıların Afrin bölgesine girişi" şeklinde düzeltti.

ESED REJİMİ ASKERLERİYLE SIK SIK GÖRÜŞTÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Sosyal medyada, rejimin ünlü gazetecilerinden Şadi Hilwa ile de samimi pozlarını paylaşan Ourfalian'ın, Esed rejimi askerleriyle de sık sık görüştüğü ve yakın ilişkiler kurduğu gözlendi.

Fotoğraflarda, AFP'ye çalışan Ourfalian'ın, Esed rejimi askerleriyle zafer işareti yapacak kadar rejime yakın olduğu ve rejimin gazetecisi gibi çalıştığı görülüyor.

ESED ASKERLERİ İLE GÖRÜNTÜLERİ VAR

Ourfalian'ın, Esed askerlerine ait tank ve karargahlarda Esed askerleriyle çekilmiş çeşitli görüntüleri bulunuyor.

Dün Zeytin Dalı Harekatı'na karşı YPG/PKK-DEAŞ'a destek vermek amacıyla saat 17.00 sularında Afrin'in güneyindeki Nubul Zehra bölgesinden hareket eden rejim destekçisi terörist gruplar, uyarı amaçlı topçu ateşi üzerine kente yaklaşık 10 kilometre kala geri çekilmişti.