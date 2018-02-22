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İçişleri Bakanlığı JÖH ve 'nın emrine verdi

Afrin'de terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda Jandarma ve Harekat birlikleri meskun mahal operasyonlarında yer alacak. İçişleri Bakanlığı'na bağlı birlikler harekat kapsamında emrine verildi.

Giriş Tarihi: 22.2.2018 10:38 Güncelleme Tarihi: 22.2.2018 11:08

Zeytin Dalı Harekâtı'nda daha önce uluslararası ve iç hukuk açısından görev yapmamalarının daha uygun olacağı değerlendirilen Harekât (JÖH) ve Harekât () birliklerinin, ihtiyaç doğması üzerine meskûn mahale doğru ilerleyen operasyonlarda görev almaları kararlaştırıldı.

GÖNÜLLÜ OLAN GÜVENLİK KORUCULARI DA AFRİN'DE

Gazete Habertürk'ün haberine göre operasyon için gönüllü olan güvenlik korucuları da Foça'daki komando okulunda eğitimden geçirildi. Onlar da Zeytin Dalı Harekâtı'nda görev alacak.

KUVVET KOMUTANLIKLARININ EMRİNE VERİLDİ

kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararname ile İçişleri Bakanlığı'na bağlanan jandarma birlikleri, ihtiyaç duyulması halinde sıkıyönetim, seferberlik ve savaş durumunda Bakanlar Kurulu kararıyla kuvvet komutanlıklarının emrine girebiliyor.

Genelkurmay Başkanlığı talep ederse İçişleri Bakanı onayıyla kendilerine verilen askeri görevleri de yapabiliyorlar. Bu konuda ilgili direktifler hazırlandı. Aynı şekilde PÖH'ler de kuvvet komutanlığı emrine verildi. Meskûn mahal çatışma deneyimi ve eğitimi olan bu birlikler, daha çok terörden arındırılan bölgelerle asayişi sağlamada görev yapacak. Daha önce de Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında; , Azez, , Mare gibi şehirlerde iç güvenlik harekâtında kullanılan bu unsurlar görev yapmıştı. Güvenlik korucuları ise gönüllü olarak operasyon bölgesine gitmek istedi ve bu kapsamda komando eğitiminden geçirildi.

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İçişleri Bakanlığı JÖH ve PÖH'ü TSK'nın emrine verdi
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