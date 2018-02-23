Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Saraç hakkında verilen tahliye kararına itiraz

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Diyarbakır'daki akademik yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında haklarında açılan davada, eski Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç ile eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aytekin Sır'ın tahliyesine savcı itirazda bulundu.

ADLİ KONTROL HÜKÜMLERİ YETERSİZ

Alınan bilgiye göre, cumhuriyet savcısı tarafından, üst mahkeme olan 5. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan itiraz dilekçesinde, sanıklar Saraç ve Sır'ın, atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, tutuklulukta geçirilen süre, suçun, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili maddesinde belirtilen suçlardan olması, suçun işlendiğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren delillerin oluşu ile tanık beyanları gerekçe gösterilerek, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı belirtildi.

TAHLİYE KARARI KALDIRILSIN, TUTUKLANMAYA YÖNELİK YAKALAMA EMRİ DÜZENLENMESİNE KARAR VERİLDİ

Dilekçede, söz konusu gerekçelerin dikkate alınarak, sanıklar Saraç ve Sır hakkında verilen tahliye kararının kaldırılması, tutuklanmaya yönelik yakalama emri düzenlenmesine karar verilmesi talep edildi.

ADLİ KONTROLLE TAHLİYELERİNE KARAR VERİLMİŞTİ

21 Şubat'ta görülen duruşmada, Saraç ve Sır'ın yurt dışına çıkış yasağı ile haftanın iki günü ikametlerine en yakın kolluk biriminde imza atmalarına ilişkin adli kontrol hükümlerince tahliyelerine karar verilmişti.

İddianamede, dönemin DÜ Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç, rektör yardımcıları Prof. Dr. Sabri Eyigün, Prof. Dr. Aytekin Sır ve Prof. Dr. Aslan Bilici'nin, "silahlı terör örgütü yöneticiliği yapmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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