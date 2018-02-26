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Son Dakika Haberi: 'ün duruşması yarın yapılacak

Son dakika haberi... Çekya'nın başkenti Prag'da bugün hakim karşısına çıkması öngörülen terör örgütü /'nın elebaşlarından 'ün duruşması yarına ertelendi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2018 13:04 Güncelleme Tarihi: 26.2.2018 15:27
Son Dakika Haberi: Salih Müslüm'ün duruşması yarın yapılacak

Çekya'nın başkenti Prag'da önceki gün gözaltına alınan terör örgütü /'nın elebaşlarından 'ün bugün gerçekleştirilmesi öngörülen duruşması yarına ertelendi.

PRAG SAVCISI DOSYAYI İNCELEYECEK, DURUŞMA YARIN

Türkiye'nin Ahmet Necatı Bigalı, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Prag Savcılığının bugün duruşmaya ilişkin dosyayı inceleyeceğini, bu nedenle duruşmanın yarın yapılacağını söyledi.

Bigalı, terör örgütünün sözde eski eş başkanı Müslüm'ün geçici tutuklanması için taleplerini Çekya makamlarına ilettiklerini belirterek Adalet Bakanlığının en kısa sürede Müslüm'ün Türkiye'ye iadesi için gerekli resmi evrakları Çekya makamlarına göndereceğini vurguladı.

PYD/PKK'nın elebaşlarından Salih Müslüm'ün ismi, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesinde 4 milyon liralık ödülle kırmızı kategoride yer alıyor.

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Son Dakika Haberi: Salih Müslüm'ün duruşması yarın yapılacak
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