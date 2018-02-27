Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan flaş Salih Müslüm açıklaması

ÇAVUŞOĞLU: ÇEKYA'YA NOTA VERDİK!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Salih Müslim'in serbest bırakılmasıyla ilgili olarak, "Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları olarak Çekya'ya notamızı verdik. Girişimlerimizi yaptık, iade talebinde bulunduk. Ancak mahkeme bu kararı verdi. Bu işin peşini bırakmayacağız.



İster FETÖ, ister PKK olsun. Türkiye bir şekilde onların tepesine binecektir. Nereye, hangi ülkeye giderse gitsin peşini bırakmayacağız. Zaten kırmızı bülten de var. Müslim kararı hukuk açısından skandal. Hukuku ayaklar altına alan skandal bir karar. Bizim için Salih Müslim bir teröristtir, bir terörist elebaşıdır. Bu gerçeği hiçbir şey değiştiremez." açıklamasında bulundu.



Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Salih Müslim açıklaması!