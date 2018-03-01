Eski tümgeneral İshak Ceylan hakkında suç duyurusu

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Tuzla Piyade Okulu Komutanı eski tümgeneral İshak Ceylan hakkında "darbeye teşebbüsten" suç duyurusunda bulunuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen suç duyurusu dilekçesinde, darbe sanığı eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral Mustafa Özsoy'un Ceylan hakkındaki beyanlarına yer verildi.

Akıncı Üssü davası devam ediyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı Genelkurmay "çatı" davasında savunması alınan sanıkların kayıtları yeniden incelendi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 17 Kasım 2017'de görülen duruşmada savunma yapan sanık eski Korgeneral Mustafa Özsoy'un eski tümgeneral Ceylan hakkındaki beyanlarını da ele aldı.

Mahkeme heyeti, söz konusu ifadeler doğrultusunda Ceylan hakkında "darbeye teşebbüs" suçunu işlediğine dair somut olguların olduğunu tespit ederek gereken adli işlemlerin yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.





KHK İLE RÜTBELERİ GERİ ALINMIŞTI

General rütbesinde 2012'de Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Daire Başkanlığına atanan Ceylan, 2014'te Tuzla Piyade Okul Komutanlığı yaptıktan sonra 2015'te emekliye ayrıldı. Ceylan'ın, OHAL kapsamında kanun hükmünde kararname (KHK) rütbeleri geri alınmıştı.

Sanık eski Korgeneral Özsoy, savunmasında İzmir Foça'daki kampta bulunduğu sırada Tuğgeneral Ahmet Bican Kırker ve eski tümgeneral İshak Ceylan'ın kendisini arayarak Ankara'ya gelmesini istediklerini kaydetmişti.

Özsoy, şahsi telefonundan bilinmeyen bir numaradan arayan ve kendisini "İshak" diye tanıtan kişinin eski tümgeneral İshak Ceylan olduğunu değerlendirdiğini söylemişti.



?"NİYE TATİLDEN DÖNDÜN?"

Çapraz sorgusunda "Niye tatilden döndün?" sorusuna "Allah şahittir, ben kuşkum üzerine döndüm" cevabını veren Özsoy, İshak Ceylan ve Ahmet Bican Kırker'in kendisini tuzağa düşmesine sebep olduklarını iddia etmişti.