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'le aranan terörist 'de mitingine katıldı

Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan terör örgütü /'nın eski eş başkanı 'de ortaya çıktı. Müslüm Berlin'de düzenlenen mitinge katıldı. Brandenburg Kapısı önündeki mitingde zaman zaman bölücü başı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin açılmasına rağmen polisin müdahale etmemesi dikkati çekti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.3.2018 19:06 Güncelleme Tarihi: 4.3.2018 01:54
Kırmızı Bülten'le aranan terörist Salih Müslüm Berlin'de PKK mitingine katıldı

Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan terör örgütü /'nın eski eş başkanı 'de ortaya çıktı.

'nın başkenti Berlin'de terör örgütü /PKK yandaşlarının düzenlediği mitinge katılan PYD eski eş başkanı Salih Müslüm burada bir konuşma yaptı.

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Brandenburg Kapısı önündeki mitingde zaman zaman bölücü başı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin açılmasına rağmen polisin müdahale etmemesi dikkati çekti. Polisin sadece posterlerin indirilmesi konusunda sahneden anons yaptırdığı duyuldu.

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Sol Parti Federal Milletvekili Tobias Pflüger de mitinge katılarak yaptığı konuşmayla terör örgütü yandaşlarına destek oldu.

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Öte yandan Berlin polisinden yapılan açıklamada, miting öncesi yapılan yürüyüş esnasında PKK yandaşlarının polise poster sopaları ve göz yaşartıcı gazla saldırdıkları ve 4 polisin yaralandığı belirtildi.

Burada yaşanan olayda 3 PKK yandaşının gözaltına alındığı öğrenildi.

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Kırmızı Bülten'le aranan terörist Salih Müslüm Berlin'de PKK mitingine katıldı
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