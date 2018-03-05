8 askerin şehit düştüğü tepede al bayrağımız asılı

Afrin Harekatı'nda yoğun çatışmaların yaşandığı ve 8 askerin şehit düştüğü 1082 rakımlı tepeden yeni bir fotoğrafı güvenlik uzmanı Abdullah Ağar sosyal medyadan paylaştı.
"BAYRAĞIN ŞAHA KALKTIĞI YERDEN"
Ağar paylaşımında, "8 şehidin düştüğü, onlar şehit düşerken, bayrağın şaha kalktığı yerden. Afrin Bilal köyü güneyi 1082 RT. Dün etkisiz hale getirilen 165 teröristle Zeytin Dalı Harekatı'nda imha edilen terörist sayısı 2777'e ulaştı. 8 şehidimizden sonraki son 4 günde 555 terörist etkisizleştirildi." ifadelerini kullandı.