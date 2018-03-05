Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > 8 askerin şehit düştüğü tepede al bayrağımız asılı

8 askerin şehit düştüğü tepede al bayrağımız asılı

Güvenlik uzmanı , Afrin'de 8 askerin şehit düştüğü 1082 rakımlı tepede Türk Bayrağı'nın dikildiği bölgenin fotoğrafını paylaştı

Giriş Tarihi: 5.3.2018 11:07 Güncelleme Tarihi: 5.3.2018 11:29
8 askerin şehit düştüğü tepede al bayrağımız asılı

Afrin Harekatı'nda yoğun çatışmaların yaşandığı ve 8 askerin şehit düştüğü 1082 rakımlı tepeden yeni bir fotoğrafı güvenlik uzmanı sosyal medyadan paylaştı.

"BAYRAĞIN ŞAHA KALKTIĞI YERDEN"

Ağar paylaşımında, "8 şehidin düştüğü, onlar şehit düşerken, bayrağın şaha kalktığı yerden. Afrin Bilal köyü güneyi 1082 RT. Dün etkisiz hale getirilen 165 teröristle Zeytin Dalı Harekatı'nda imha edilen terörist sayısı 2777'e ulaştı. 8 şehidimizden sonraki son 4 günde 555 terörist etkisizleştirildi." ifadelerini kullandı.

8 şehit verdiğimiz Keltepe'de kahraman Mehmetçik böyle savaştı. İşte o çatışmanın görüntüleri

Afrin şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
8 askerin şehit düştüğü tepede al bayrağımız asılı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN