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Afrin'de tuzaklanan patlayıcılar bir bir imha ediliyor

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin ilçe merkezinde, teröristlerin kaçarken tuzakladığı 43 mayın ve el yapımı patlayıcı TSK mensuplarınca tespit edilerek imha edildi. İlk etapta, EYP'lerin yanı sıra 11 antitank mayını ve 203 milimetrelik obüs mühimmatı kullanıldığı belirlenen tuzaklar etkisiz hale getirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 20:09 Güncelleme Tarihi: 19.3.2018 20:32
Afrin'de tuzaklanan patlayıcılar bir bir imha ediliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınmasının ardından, bölgede mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) arama çalışmaları sürüyor.

TSK unsurlarınca ilçedeki yollarda dün ve bugün yapılan aramalarda 43 mayın ve EYP tespit edilerek kontrollü patlatıldı.

Teröristlerin tuzaklarda EYP'lerin yanı sıra 11 antitank mayını ve 203 milimetrelik obüs mühimmatı kullandığı belirlendi.

Ayrıca, EYP ile tuzaklanan bir araç da patlatıldı.

Aramalarda, dedektör köpeklerden de yararlanılıyor.

SON DAKİKA... AFRİN'DE TERÖRİSTLERCE TUZAKLANAN PATLAYICI İMHA EDİLDİ
Son dakika... Afrin'de teröristlerce tuzaklanan patlayıcı imha edildi

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Afrin'de tuzaklanan patlayıcılar bir bir imha ediliyor
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