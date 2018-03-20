CHP'den görülmemiş 'U' dönüşü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zeytin Dalı Harekatı'nın başında Mehmetçik'in Afrin'e girmesine şiddetle karşı çıktı. "500 bin nüfuslu bir bölgeye niçin gireceksiniz? Kimin terörist olduğunu nasıl ayıracaksınız? Etrafını sarsak yeter" dedi. Kılıçdaroğlu, Türk bayrağının Afrin'de dalgalandığı dakikalarda ise büyük zaferden kendisine pay çıkardı, "Biz mücadeleyi birlikte veriyoruz. Kahraman ordumuza hep güvendik" diye konuştu.

TÜM TEZLERİNDE ÇUVALLADI

'Muhasebeci Kenan' olarak tanınan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da harekatın ilk günlerinde "Afrin'de Esed'le karşılacağız", ardından da "Bizi tuzağa çektiler" diye yaygara kopardı. Tüm tezlerinde çuvallayan Yılmaz, bir de utanmadan Mehmetçik'le omuz omza çarpışan Özgür Suriye Ordusu'nu 'terör örgütü ilan etti. Yılmaz, Mehmetçik ve ÖSO'nun tarihi zaferinin ardından dün yaptığı açıklamada "Afrin'in temizlenmesinden memnunuz" derken yüzü bile kızarmadı. Münbiç konusunda akıl vermeye kalkan Öztürk Yılmaz, "Bölgenin yapısı incelenmeli" dedi.

ALTAY'DAN AĞIR HAKARET

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da kaynağını açıklayamadığı sözde istihbarat bilgileriyle ortalığı ayağa kaldırdı. Afrin'in içini fare kapanına benzeten Altay, "Afrin bir bubi tuzağı, felaket. Sur'un 100 katını düşünün. Askeri bir tuzağa sokacağız. Her köşesinde mayın olan bir labirente Mehmetçik'i niye sokuyoruz" dedi. Altay, "Askerimizi telef etmeyelim" diyerek yeni bir skandala daha imza attı. Hayvan ölümünü ve yok edilmesini anlatan 'telef' kelimesini kahraman Mehmetçik için kullanan Engin Altay, kamuoyundan büyük tepki gördü.

MUHALİFLER DE AYNI KAFADA

CHP sözcülüğünden istifa ederek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine karşı parti içi savaş başlatan İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke de Zeytin Dalı Harekatı'na ilk günden beri karşı çıktı. Katil sürüsü PYD için kullandığı ifadelerle milletin aklıyla alay eden Böke, "Elimizde PYD'nin terör örgütü olduğuna dair bilgi yok" dedi. Muhalif isimlerden CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner de "Afrin'e girmeyelim" kampanyası başlattı. Terör örgütü PYD'yi 'Kürt hareketi' olarak nitelendiren Cihaner, "Çocuklarımızı oraya ölüme göndereceğiz ama nasıl bir tehdit var bilinmiyor" diyerek terör örgütüne kalkan oldu.

HAREKAT KOMEDYASI

- El Bab'a girmeden önce: Askerimizin orada ne işi var

- Afrin'e girmeden önce: Orası El Bab'a benzemez

- Münbiç'e girmeden önce: Afrin gibi değil çok tehlikeli