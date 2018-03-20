Son dakika: Şanlıurfa Ceylanpınar’da karakola saldıran teröristlerin 23'ü etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şanlıurfa Ceylanpınar'da, 1/1/3'üncü Hudut Alay Komutanlığı Şehit Er Adem Döğüşgen Hudut Karakol Komutanlığına PKK/PYD-YPG mensubu teröristlerce silahlı ve roketli saldırıda bulunulduğunu belirterek meşru müdafa kapsamında yapılan atışlar neticesinde 23 PKK/PYD-YPG mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TERÖRİSTLERE AİT BİRÇOK MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

TSK'dan yapılan açıklamada, Irak kuzeyi Kani Rash bölgesinde, icra edilen operasyonda 494 adet doçka mühimmatı (23 mm) ve bir adet jeneratör ele geçirildiği belirtilerek, Mardin Dargeçit'te, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen sığınak içerisinde 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 4 adet Kalaşnikof piyade tüfeği ile muhtelif yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Şanlıurfa/Ceylanpınar'da, 1/1/3'üncü Hudut Alay Komutanlığı Şehit Er Adem Döğüşgen Hudut Karakol Komutanlığına PKK/PYD-YPG mensubu teröristlerce silahlı ve roketli saldırıda bulunulmuş, meşru müdafaa kapsamında yapılan atışlar neticesinde 23 PKK/PYD-YPG mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

BİR TERÖRİST DE TESLİM OLDU

Şırnak Beytüşşebap'da yapılan başka bir operasyonda güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında 1 adet el yapımı patlayıcının tespit edilerek imha edildiği vurgulanarak "Mardin/Nusaybin'de, Suriye barınma alanlarından kaçan PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu bir terörist teslim olmuştur" ifadesi kullanıldı.