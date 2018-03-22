Güney Amerika'dan gelip YPG'ye katılmıştı! O yabancı terörist de öldürüldü

Arjantinli kadın terörist öldürüldü. Terör örgütü YPG'nin kadın yapılanması YPJ'ye katılan Arjantinli Alina Sanchez, hava harekatıyla öldürüldü.

GÜNEY AMERİKA'DAN GELİP YPG'YE KATILMIŞ

Afrin'in temizlenmesi sürecinde terör örgütü YPG/PKK'ya katılan birçok yabancı teröristte TSK'nın hem kara hem de hava operasyonları sonucu öldürülmüştü. Öldürülen bu teröristlere bugün Arjantin'li Alina Sanchez de katıldı. Öldürülen bu teröristlere bugün Arjantin'li Alina Sanchez de katıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin öldürdüğü yabancı teröristler listesine Arjantin'den katılan Alina Sanchez de eklendi. Sanchez'in üzerinden otomatik silah, el bombaları ile birlikte birçok mühimmat çıktı.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERİN ÜLKELERİ

Daha önce terör örgütüne katılan İngiltere, Almanya, ABD, Fransa, Belçika, Yunanistan, İzlanda, Hollanda, İspanya, Kanada, Avustralya ve İsveçvatandaşı yabancı teröristler öldürülmüştü. Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin sözcüsü Redur Halil, onlarca yabancının Türkiye'ye karşı kendi saflarında olduğunu, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada itiraf etti. Habere göre; ABD, İngiltere ve Almanya vatandaşları da PYD için çatışmalara giriyor. Daha önce ABD'li Jake Klipsch ve birçok yabancı teröristte Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de öldürülmüştü.