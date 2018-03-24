HINCAL ULUÇ'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Daha fecisi.. Her dört taksi şoföründen biri, cinayet, gasp, taciz gibi suçlardan sabıkalı. Çünkü dedim ya, "Ehliyetten başka şey aramıyor" Türkiye yasaları.. Bu açıklamayı yapan da bir taksi kooperatifi başkanı..

Sabiha Gökçen Hava Limanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi (Sawkoop) Başkanı Ahmet Çavuş'un sözlerini dün sabah gazetemde okudum.

Ahmet Çavuş, bana fevkalade mantıklı gelen bir çözüm önerisi de sunmuş..

Diyor ki, "Uber sorununu çözmek için önce taksi sorunu çözülmeli.."

Anlatıyor ve öneriyor..

İstanbul'da taksi plakası günde 400 lira. Taksici önce bu parayı çıkaracak, sonra ev geçindirecek. Kısa mesafe yolcusu almama, yabancı yolcuyu dolaştırma gibi sorunların sebebi aslında bu.

Plaka karaborsasını önlemenin yolu Belediye'den geçiyor. Daha önceki Belediyelere de önermişler ama, aldıran olmamış.

Belediye İstanbul'un bugünkü nüfusunu da dikkate alarak, mevcut taksi plakası kadar, yani 18 bin plaka daha çıkaracak. Ama ihaleye değil. Bu plakaların sahibi Belediye olacak ve şoförlere o kiralayacak. Bu plakaları kullanacak araç ve sürücülere de belli kriterler getirecek. Bir çağrı merkezi kurarak, müşteri şikayetini anında alacak, gerekirse Taksi Şoförü ehliyetini iptal edecek. Taksiler bu merkezden kameralarla izlenecek.

Benim aklım fevkalade yattı.

Ahmet Başkanın teklifi İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Belediyesi tarafından ciddiye alınır, kısa zamanda uygulamaya konursa, Taksi Sorunu yüzde 90 çözülür.

O zaman vatandaş bugünkü gibi Uber'in değil, Taksicilerin yanında durur. Uber dünya örneklerinde olduğu gibi, taksicilerle anlaşmaya ya da piyasadan çekilmeye zorlanır.

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