Son dakika: Hükümetten UBER ve taksi açıklaması

Bir grup gazetecinin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Tüfenkci, iki tarafı da dinlemek istediklerini belirterek, "İki tarafı masaya oturtmadan bir karar vermek istemiyoruz" dedi.

"DÜZENLEME YAPMAK İSTİYORUZ"

Bugüne kadar yapılan düzenlemelerin tarafların görüşü alınarak yapıldığını vurgulayan Tüfenkci, Uber'de bir boşluk söz konusu ise ona göre düzenleme yapmak istediklerini söyledi.

"UBER VATANDAŞTA KARŞILIK BULUYOR"

"Biz serbest teşebbüs hürriyetinden yanayız" diyen Tüfenkci, "Uber vatandaşta bir karşılık bulduğu için yer alıyor ve piyasa kazanıyor" dedi.

Tüfenkci, vatandaşların neden Uber'i tercih ettiğinin iyi analiz edilmesi gerektiğini, ayrıca bu konuda taksici esnafının da kendi kontrollerini yapması gerektiğini söyledi.